Uomo muore al ristorante. Infarto prima di cenare

Un tragico evento ha scosso la comunità di Sant’Alberto nella tarda serata di domenica, dove un uomo di origine venezuelana è deceduto, probabilmente a causa di un infarto, mentre si trovava in un piccolo ristorante locale in compagnia della moglie. La notizia è stata diffusa dalla stessa ristoratrice, che ha pubblicato un post su Facebook per informare i cittadini e chiarire i dettagli di quanto accaduto, cercando di frenare possibili malintesi o commenti inappropriati.

Secondo quanto riportato, la coppia era appena entrata nel locale e aveva ordinato la cena, ma prima che il cibo venisse servito, l’uomo ha improvvisamente accusato un malore. La ristoratrice e il personale hanno prontamente cercato di sostenerlo e, senza indugio, hanno allertato i soccorsi. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti del personale e dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non è stato possibile salvare l’uomo. Il decesso è stato confermato come avvenuto per cause naturali, molto probabilmente un infarto.

I carabinieri hanno poi eseguito gli accertamenti di rito e disposto il trasferimento della salma alla medicina legale per eventuali approfondimenti. La ristoratrice, visibilmente scossa, ha raccontato di non aver mai vissuto un’esperienza simile: "Abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo", ha dichiarato, aggiungendo che il post è stato pubblicato anche per rispondere a coloro che si fermavano incuriositi o rallentavano nei pressi del ristorante per capire cosa fosse successo. "È una situazione che ti sconvolge il corpo e la mente", ha scritto, evidenziando il suo desiderio di chiarezza e rispetto verso la famiglia colpita dalla tragedia. quell’uomo, che abita in zona, era conosciuto dai ristoratori per essere già stato cliente del locale.

La vicenda ha lasciato un forte impatto nella comunità locale, in particolare tra il personale del ristorante, che si è trovato improvvisamente al centro di un dramma che difficilmente potrà dimenticare.

Si può anche evidenziare come il post su facebook della ristoratrice abbia ottenuto l’effetto desiderato, vale a dire evitare commenti di dubbio e comunque dal tenore inappropriato per tragedie di questo tipo.

l. p.