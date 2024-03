’Uova d’arte’ in piazza Garibaldi

Arriva il primo weekend turistico a Cervia. Diversi gli eventi in programma per la Pasqua, a partire dalle ’Uova d’arte’, il 30-31 marzo e 1 aprile in piazza Garibaldi. Qui artisti e artigiani realizzeranno a mano sculture-uova nei materiali più disparati: dal legno alla ceramica, dal metallo allo zucchero. L’uovo più votato verrà premiato.

In viale Roma verrà allestito il borgo food della cultura e del cibo con 5 strutture a tema in cui verranno realizzati i piatti più famosi delle tradizioni delle regioni attraversate dalla via Francigena e dalla via Romea Germanica. Il lunedì dell’Angelo sarà la volta del concerto di Pasqua nella chiesa Stella Maris di Milano Marittima: appuntamento alle 16 col coro Polifonico Ad Novas.

A Milano Marittima riapre la Casa delle farfalle mentre al centro visite della Salina partiranno le visite guidate alle zone umide del territorio.