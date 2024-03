"Uova di Pasqua nelle piazze. E i nostri medici a domicilio"

Ritornano nelle piazze italiane da oggi a domenica le uova di Pasqua di Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Un uovo che, ormai da 30 anni, serve per una grande mobilitazione e per incrementare il finanziamento ai progetti di ricerca e per potenziare i servizi di assistenza ai pazienti ematologici. Da allora, la storia della ricerca in ematologia e la storia di Ail scorrono in maniera parallela, permettendo di raggiungere importanti traguardi sul fronte delle terapie, ma anche del miglioramento della qualità della vita di malati e famiglie.

"Noi di Ravenna siamo sul territorio – spiega il presidente di Ail Ravenna, Alfonso Zaccaria – esattamente da 30 anni, visto che siamo nati nel 1994, lo stesso anno dell’Unità operativa di Ematologia. Ora, dopo i due anni funestati dalla pandemia, abbiamo ripreso in pieno l’attività: il nostro fiore all’occhiello è l’assistenza domiciliare che abbiamo nella provincia di Ravenna, nel capoluogo, ma anche a Faenza, Lugo e Cervia. Abbiamo a disposizione cinque medici di base che, a nostre spese, impieghiamo nella loro parte di libera professione, per le visite a domicilio ai pazienti, sempre in contatto con il Servizio di cure palliative di Lugo e l’Ausl Area Vasta Romagna. Ci serviamo anche dell’importante apporto di due psicologhe, una per Ravenna e Cervia, l’altra per Faenza e Lugo". Un importante lascito testamentario sta consentendo la ristrutturazione del reparto di midollo osseo da donatori, soprattutto per la parte sterile. Inoltre si sta costruendo una casa Ail di accoglienza per le famiglie dei pazienti. "È molto apprezzato – conclude il presidente Zaccaria – anche il servizio di accompagnamento in auto, ne abbiamo due dell’Ail sempre a disposizione, da parte dei nostri volontari per le visite in reparto o ai servizi di Day Hospital per i pazienti che non hanno familiari che li possano assistere".

u.b.