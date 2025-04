Uova pasquali Ail. I fondi alla ricerca

Da domani a domenica torna l’appuntamento con le uova pasquali targate Ail. Da oltre 30 anni Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, raccoglie fondi per la ricerca scientifica con la campagna delle uova di Pasqua. Per molti pazienti i contributi derivanti da questa iniziativa si traducono nella possibilità di ricevere le cure migliori, avere accanto le persone care durante le cure e poter festeggiare tanti compleanni, grazie a terapie sempre più efficaci.

Nelle piazze principali della provincia di Ravenna i Volontari Ail distribuiranno le Uova di cioccolato per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica, per garantire il servizio di Assistenza domiciliare e per supportare l’Unità di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna.

Con i fondi raccolti l’Ail - continuerà a svolgere le attività che da oltre 50 anni la contraddistinguono: sostenere la ricerca; potenziare il servizio di Assistenza domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari.

La delegazione Stefano Pirini di Cervia sarà presente con un proprio banchetto di distribuzione delle uova in viale Roma 3 (davanti al negozio La Lunetta) da domani; prenotazioni 338/3759396. Le uova verranno distribuite anche dall’associazione Francesca Fontana, che da anni collabora e sostiene Ail Ravenna, sabato al Tobima Caffè e domenica presso la Pieve di Pisignano; prenotazioni al numero di telefono 339/5770401. Saranno inoltre disponibili presso la Farmacia di Castiglione in via Ragazzena 2 fino ad esaurimento.