Uragano Chido devasta Mayotte: il drammatico racconto di Roberto Maioli

"Mi sono svegliato perché ho sentito un gran colpo. Ho guardato e un albero si era abbattuto sulla mia stanza, sfondando una parte del bagno". Inizia così il racconto di Roberto Maioli di Alfonsine, che si trova a Mayotte, l’arcipelago francese che lo scorso sabato ha subito il passaggio dell’uragano Chido. Mayotte si trova nell’Oceano Indiano, tra il Madagascar e la costa del Mozambico. Il ciclone Chido si è abbattuto nell’area sud-orientale dell’Oceano, colpendo anche le vicine isole Comore e il Madagascar. Mayotte, che si trovava direttamente sulla traiettoria del ciclone, ha subito ingenti danni con centinaia di morti. Maioli si trovava nell’isola per conto della ditta Momag.

"Ero arrivato il 7 dicembre e lunedì sarei dovuto ripartire – spiega –, ma adesso proprio non so quando riuscirò a tornare: la torre di controllo dell’aeroporto è crollata". Il racconto delle ore del passaggio dell’uragano è drammatico. "Fino a 5 minuti prima non c’era il vento, infatti dormivo tranquillo, poi, l’albero è caduto spinto da un vento impetuoso". Uscito dalla stanza ha trovato rifugio sotto una tettoia insieme ad altri due ospiti dell’hotel. "Un’ora e mezza è durata la prima parte dell’uragano che, ho scoperto in questa occasione, fa una pausa, per poi tornare con più violenza di prima, ma con i venti che arrivavano dalla parte opposta: in questo caso dal mare, quindi senza ostacoli". I tre, nel frattempo, erano stati aiutati da un gruppo di soldati francesi ospiti nelle vicinanze a barricarsi con loro in una stanza, muniti di elmetto e giubbotto antiproiettile.

"A un certo punto abbiamo tutti spinto verso la vetrata che veniva colpita dal vento, poi è arrivato l’ordine di evacuare. Ci hanno fatto passare da un finestra e andare in un’altra stanza. Poco dopo, quella dove eravamo prima è stata spazzata via". Così come il resto delle baracche che sono la maggior parte delle case di queste isole che contano circa 300.000 abitanti. "Qui è un disastro, siamo senza acqua potabile, nessuno è venuto ad aiutarci. I supermercati sono stati presi d’assalto, ma adesso è finito tutto". Maioli è in costante contatto con la Farnesina, che però non è stata in grado di rassicurarlo sulle tempistiche di rientro a casa. "Proveremo a spostarci verso l’isola piccola, dove c’è l’aeroporto, qui la gente si sta incattivendo proprio perché non c’è nessuno che dà un aiuto. Speriamo poi di trovare un volo". Maioli si sposta con gli altri due ospiti dell’hotel: una signora francese e un uomo del Madagascar.

Matteo Bondi