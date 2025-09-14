Urban Fair, finale agli ex Salesiani tra tornei, mostre e il live di Fasma

Ultimo giorno a Faenza per l’Urban Fair, il festival dei giovani, che unisce arte, musica, sport e cultura urbana per tre giorni di energia, creatività e divertimento nel cuore del complesso degli ex Salesiani. "È il terzo anno del festival – dice Marcello Isola, uno degli organizzatori –, ma è solo l’inizio; vogliamo far diventare Faenza un importante centro culturale per i giovani under 20 e 30". E infatti, l’Urban Fair, acronimo di Festival, Arte, Immagine e Rumore, è interamente organizzato dai giovani per i giovani. Quest’anno a occuparsi delle attività un team di 25 ragazzi tra i 18 e i 25 anni e una decina di volontari per l’evento. Tutto è iniziato con una giornata dedicata alla musica elettronica, con dj del nostro territorio dalle 20 fino a notte inoltrata. Alle 18 si è svolto un talk con produttori romagnoli di musica, occasione per approfondire il panorama locale. Il festival è proseguito ieri dalle 14.30 con il talk di don Burgio, il torneo di basket accompagnato da musica e il talk della ‘Giornata Tipo’; alle 19.30 rapper locali, dalle 20.30 il contest di Freestyle e dalle 22.30 fino a tarda notte il live di Diss Gacha, artista conosciuto a livello nazionale. Oggi dalle 9.30 spazio ai Tornei di pallavolo e calcio, accompagnati dal dj set. Dalle 14.30 apertura del Mercatino urbano, mostra del Gruppo Fotografia Aula 21, animazioni del gruppo Flower e a seguire performance di Breakdance e live writing/graffiti. Nel tardo pomeriggio il talk con il collezionista Marco Evangelisti, poi sul palco i giovani artisti locali e il bresciano Battart. La chiusura del festival sarà affidata all’attesissimo live di Fasma, due volte a Sanremo, che durerà dalle 22.30 fino a notte inoltrata. "Tutto è stato ideato, gestito e organizzato dai ragazzi – afferma l’assessore Davide Agresti – è molto più di un festival: è uno strumento per dialogare con i ragazzi, solo la punta dell’iceberg di un progetto dell’Unione della Romagna che nasce per avvicinare le politiche giovanili anche ai ragazzi più piccoli". Urban Fair è infatti reso possibile grazie al contributo della Regione Emilia Romagna ed è stato realizzato insieme ai rappresentanti di istituto e degli studenti delle scuole superiori di Faenza, ed è in collaborazione del podcast Fuoriluogo; l’organizzazione dell’evento è supportata inoltre dalla cooperativa Officina Immaginata.

Caterina Penazzi