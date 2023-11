Urbanizzazione alla Ghilana, è un addio al parco fluviale

È un addio al parco fluviale quello contenuto nella delibera di giunta con cui l’amministrazione accetta le modifiche alle opere compensative presentate dall’azienda che si sta occupando dell’urbanizzazione dell’area della Ghilana. Il progetto di urbanizzazione fu contestato per vari motivi, in primis per il sacrificio di un’area agricola, in secondo luogo per la sottrazione di ulteriore territorio verde. L’area della Ghilana fu poi, com’è noto, una delle zone della città, insieme all’adiacente Orto Bertoni, più colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso: qui si accumularono le acque del Lamone per un’altezza di varie decine di centimetri dal suolo. Anche per questo i progetti dell’urbanizzazione sono stati modificati, prevedendo lo stop ai piani interrati e un innalzamento del livello del piano terra delle case. Basterà? Del doman non v’è certezza. Il parco fluviale sarebbe dovuto sorgere sul Lamone all’altezza di via Firenze, quale una delle compensazioni per l’urbanizzazione dell’area della Ghilana. L’azienda che se ne sarebbe dovuta occupare ha tuttavia presentato "in luogo degli interventi di valorizzazione di porzione del parco fluviale" un’offerta di monetizzazione per il valore di quasi 81mila euro, che il Comune ha accettato. Sarà insomma Palazzo Manfredi, se vorrà, a dare vita con quelle risorse al parco fluviale: ipotesi ad oggi a dir poco irrealistica.

Che per il parco fluviale fosse vicino il de profundis non è una sorpresa: l’argine su cui sarebbe dovuto sorgere si presenta oggi, dopo l’asporto della vegetazione, come un cumulo di terra smossa.

L’urbanizzazione della Ghilana si era rivelata ed è tuttora un tema bipartisan. Interrogate recentemente sul tema, neppure le opposizioni di centrodestra – in prima fila per invocare gli abbattimenti degli alberi sul fiume – si sono dette disposte a proporre al consiglio comunale di fare marcia indietro sulla contestata urbanizzazione.

Filippo Donati