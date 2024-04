Urbanizzazione alla Ghilana, il Comune conferma il no

Il Comune di Faenza ha confermato il proprio ‘no’ a nuove urbanizzazioni nelle aree alluvionate. La notizia arriva direttamente dal Comitato urbanistico di area vasta, radunatosi ieri. Il suo effetto più immediato è dunque il blocco di quella che nel corso degli ultimi cinque anni era diventata l’urbanizzazione più contestata della città, quella cioè dell’orto della Ghilana, l’area affacciata su via Firenze in cui la cooperativa Coabi puntava a realizzare delle villette. Il blocco è limitato alle sole proposte per nuove costruzioni: non dovrebbe dunque andare a incidere sulle unità immobiliari che la stessa Coabi ha in progetto di costruire al posto dei fabbricati abbattuti nella primavera del 2023.

"Alla luce dell’alluvione dello scorso maggio – rende noto Palazzo Manfredi – in assenza di nuove norme sul rischio alluvionale, il Comune di Faenza non può esprimersi favorevolmente sulla sicurezza della nuova urbanizzazione". È con queste parole che la giunta si presenterà davanti al consiglio comunale quando si discuterà – presumibilmente per l’ultima volta – della proposta di urbanizzazione della Ghilana. Il voto contrario del Pd e del Movimento 5 Stelle è dato per scontato – le due forze assieme contano dodici consiglieri più il sindaco, per un totale di tredici voti consiliari su venticinque – mentre qualche dubbio in più sussiste per quanto riguarda la posizione dei civici di Faenza Cresce e di Italia Viva. Quella del consiglio comunale potrebbe non essere l’ultima parola sul tema, in quanto come è noto Coabi sta valutando seriamente di ricorrere al Tar dell’Emilia Romagna contro quel pronunciamento. La questione potrebbe anche chiudersi senza traumi giudiziari qualora le due parti trovassero un accordo, nella forma di eventuali compensazioni per il blocco alle nuove urbanizzazioni. Per il momento Coabi non sembra intenzionata ad ammorbidire la sua posizione: l’impressione che filtra dall’azienda è che il blocco all’urbanizzazione della Ghilana venga agitato dal Comune quale una bandiera dietro cui nascondere le mancate risposte a chi già ora vive in aree pesantemente alluvionate, quali il vicino Orto Bertoni, via Lesi e varie altre.

La Ghilana non è l’unica area del territorio di cui discuterà il Comitato urbanistico di area vasta, chiamato a breve a emettere un suo parere anche sull’analoga operazione proposta per l’area di Biancanigo, per la quale si prospetta parimenti il blocco totale. I proponenti di quell’urbanizzazione, dopo aver minacciato anch’essi di muovere ricorso al Tar, esprimono scetticismo circa l’autenticità della folgorazione ecologista dei vertici regionali e delle amministrazioni di Castel Bolognese e Faenza: "Dopo quasi 300 giorni dal drammatico maggio 2023 non sono ancora stati aggiornati i piani di gestione del rischio idraulico ed idrogeologico per il nostro territorio, e ancora devono essere presentati i Piani speciali della struttura commissariale per la riduzione di questi rischi evidenti. È lecito pensare che le recenti determinazioni dell’amministrazione siano adottate per ricercare un colpevole distante da chi avrebbe dovuto curare il territorio in questi anni, risultando più comodo far pagare questo prezzo ai privati titolari degli accordi operativi. Il tutto con l’ulteriore vantaggio politico di assecondare direttive politiche impartite dall’alto, e accreditarsi presso gruppi sociali di cui si cerca di ottenere il consenso".

Filippo Donati