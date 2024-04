Urbanizzazione Ghilana, oggi la Giunta si esprime

Palazzo Manfredi sceglie di non commentare la minaccia di un ricorso al Tar agitata poche ore fa da Coabi qualora il consiglio comunale, con un suo voto, blocchi il progetto di urbanizzazione della Ghilana.

La giunta si esprimerà pubblicamente solo al Comitato urbanistico di area vasta, in programma oggi. Stando a quanto emerge, il Comune sembra intenzionato a tenere il punto, rimanendo sulle posizioni assunte nel corso delle ultime settimane, quelle dunque in linea con le considerazioni della Regione circa la volontà di non costruire nuovi edifici nelle zone alluvionate.

Proposito, quest’ultimo, che innanzitutto dovrà essere declinato nel dettaglio: il blocco riguarda solo le nuove costruzioni o anche quelle che sarebbero sorte al posto di precedenti fabbricati, quali ad esempio le unità immobiliari che alla Ghilana avrebbero visto la luce nel punto in cui sorgevano i fabbricati abbattuti la scorsa primavera? In quel caso, ha fatto notare Coabi, l’importo del danno economico subito dalla cooperativa lieviterebbe ulteriormente.

A sostenere la linea della fermezza per il ‘no al cemento’ fra le fila del consiglio comunale è in particolare il Movimento 5 Stelle; una posizione analoga dovrebbe tenere il Pd.

L’attenzione è riservata agli alleati: sul tema delle urbanizzazioni Faenza Cresce ha espresso posizioni più sfumate: "non servono ‘no’ categorici’, ma soluzioni che restituiscano valore ai cittadini colpiti". Se i due consiglieri di Faenza Cresce e il collega di Italia Viva Alessio Grillini si schierassero con l’opposizione a favore delle urbanizzazioni, queste otterrebbero il no del consiglio comunale con appena un voto di scarto: a sancire il 13 a 12 a favore del blocco sarebbe il voto del sindaco Isola; una sola assenza fra le fila della maggioranza spalancherebbe scenari inediti.

Da più parti viene tuttavia considerato improbabile che Faenza Cresce si renda protagonista di uno strappo così forte quale il votare contro un pronunciamento della giunta, per di più su un tema complesso quale l’assetto urbanistico delle aree alluvionate. Più probabilmente i consiglieri intendono far sapere alla giunta di non gradire l’ipotesi che un loro voto scateni una battaglia legale combattuta su un fronte delicato come l’alluvione.

Per disinnescare la minaccia del ricorso al Tar occorrerà sedersi a un tavolo: le posizioni del Comune e di Coabi al momento sono però distanti. Da Palazzo Manfredi filtrano però i connotati della rotta che disegnerà il Comune: "porte aperte ad eventuali compensazioni, ma alla Ghilana non si costruirà".

Filippo Donati