Urge un restauro per la Capanna di Liverani

Di nuovo nel limbo: con la fine del Dopolavoro ferroviario è calato il sipario anche sulla Capanna rustica di Romolo Liverani, opera di metà Ottocento ospitata nel giardino del complesso, parte in origine del giardino di Palazzo Milzetti ma da decenni accessibile solo dal cortile del Dlf, e ora chiusa al pubblico.

Palazzo Milzetti e la Capanna rustica, benché a lungo affacciati sullo stesso giardino, sono figli di due epoche e di due visioni del mondo radicalmente diverse.

Mentre il conte Milzetti infatti chiamò Giuseppe Pistocchi e Felice Giani per costruire e decorare il suo palazzo secondo i gusti della cultura illuminista e giacobina arrivata in Italia dalla Francia rivoluzionaria (l’epoca è quella che si colloca tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800), quasi mezzo secolo dopo la nuova proprietà, la famiglia Rondinini, si rivolse a Romolo e Tancredi Liverani per dare vita a una creatura in cui prendessero corpo i gusti della sensibilità romantica attraverso cui avevano plasmato il giardino. Nel mezzo c’erano state la fine di Napoleone, varie restaurazioni monarchiche e il fallimento dei moti rivoluzionari del 1820 e del 1830: la Repubblica vagheggiata dai francesi e da uomini come il conte Milzetti e Felice Giani sembrava sconfitta per sempre.

I Liverani, nella piccola struttura in legno di faggio a tetto incannicciato, lasciarono che la mente prendesse il volo: nella decorazione a tempera delle pareti è l’illusione a rendersi protagonista, attraverso il paesaggio che si spalanca come una veduta dietro i tendaggi dipinti. Quello che due secoli fa appariva quale una battaglia delle idee, addirittura uno scontro di civiltà, all’ombra della vegetazione del giardino vede ora le armi abbassarsi e gli sguardi sollevarsi verso l’alto, in direzione della terrazza di palazzo Milzetti – che la nuova direttrice Elena Rossoni vorrebbe rendere visitabile al pubblico – e della capanna di Liverani.

Se per la prima la possibilità di essere aperta ai visitatori è legata solo ad alcuni lavori per la messa in sicurezza della balaustra, molto più complicata è la questione dall’altra parte del giardino.

Elena Rossoni è la quarta direttrice in pochi anni a tentare di intessere un dialogo con le ferrovie – complicato per la loro ramificata articolazione aziendale – che ad oggi non è approdato ad alcun lido: l’obiettivo sarebbe quello di poter ricongiungere le due parti del giardino (attraverso un acquisto o un altro tipo di accordo), oggi separate da un modesto muretto divisorio, e a quel punto mettere in campo gli interventi di restauro sulla Capanna rustica. La quale è stata protagonista già nel 2016 di una giornata di studi a cura di Italia Nostra, e poi di una Giornata nazionale dei Beni comuni cui l’associazione diede vita nel 2018, entrambe volte a evidenziarne lo stato di decadimento e la necessità di interventi di tutela, urgenti già allora. Particolarmente problematici, evidenziava Italia Nostra, "il degrado del fragile e delicato coperto" della Capanna rustica, e i livelli di umidità "che, aggredendo il legno di faggio, stanno compromettendo la struttura e le decorazioni interne".

Il tempo stringe insomma: la successione di inverni miti ha fino a questo momento scongiurato danni gravi alla struttura in legno, ma il restauro al momento è più che mai necessario. Ad oggi appare però lungi dal diventare realtà.

Filippo Donati