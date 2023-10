Urgenze, con il cantiere cambiano gli ingressi

L’avanzamento dei lavori del nuovo pronto soccorso di Ravenna, che interesseranno in particolare la ’camera calda, l’area cioè in cui arrivano le ambulanze, hanno richiesto la modifica di alcuni percorsi di accesso. In particolare i pazienti che si recano al pronto soccorso autonomamente, nel caso di persone in grado di camminare, dovranno accedere dalla rampa di scale del Blocco DEA, prospiciente alla rotonda. Gli utenti che accedono con mezzo proprio in urgenza continueranno ad utilizzare la camera calda del pronto soccorso. Nel caso di accesso programmato, e cioè di visite e prestazioni ambulatoriali, prestazioni radiologiche e laboratoristiche, prestazioni in regime di Day Hospital e ricoveri programmati,  per tutte le tipologie di utenza sono identificati gli accessi sulla rampa del blocco 11 da viale Randi e sul blocco 2 da via Missiroli.

Per quanto riguarda le dimissioni e i trasferimenti tramite il sistema dei trasporti secondari, si può utilizzare l’accesso alla camera calda sul blocco 1 e sul blocco 2, entrambi accessibili da via Missiroli. A supporto del progetto, saranno riorganizzati i parcheggi per ambulanze e per disabili. L’Ausl informa che per cercare di agevolare gli utenti, e per arrecare meno disagio possibile a chi deve recarsi al pronto soccorso, si è cercato di facilitare l’individuazione dei nuovi percorsi aggiornando tutta la segnaletica stradale presso le aree – interne ed esterne - del Presidio Ospedaliero.

I lavori di realizzazione del uovo pronto soccorso procedono entro i limiti dettati dal programma, significa che tra maggio e giugno del 2024 la prima parte del maxi progetto che ha richiesto un investimento da 7 milioni sarà pronta a entrare in funzione.