Urina sulla basilica di San Giovanni a Ravenna. Denunciato: "Dove dovrei farla...?"

Gli agenti della Polizia locale durante i controlli davanti a San Giovanni Evangelista (Foto Zani)

Ravenna, 12 febbraio 2023 – Ritenuta la chiesa più antica di Ravenna, fu voluta dall’imperatrice Galla Placidia come voto all’evangelista che l’aveva salvata dal naufragio durante la traversata da Costantinopoli. L’altro giorno – e non è certo la prima volta – la basilica di San Giovanni è stata utilizzata come latrina. La cosa è costata una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza a un cittadino nigeriano, provvedimento depenalizzato in illecito amministrativo con multa da 3333 euro, che difficilmente avrà effetti pratici, accompagnato però da un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana. Gli agenti della Polizia locale, che pattugliavano una delle zone più calde della città, lo hanno sorpreso urinare ai piedi della basilica. Lo stesso, peraltro, si è detto stupito per il fatto di avere ricevuto un rimprovero e delle sanzioni di natura penale e amministrativa, chiedendo agli agenti di indicargli dove avrebbe dovuto farla, dato che gli scappava.

Ogni giorno la forze dell’ordine, girando tra l ’enclave straniera che frequenta i giardini Speyer, si imbattono in situazioni di questo tipo. Venerdì, davanti a un negozio di alimentari all’angolo tra via Carducci e viale Farini, hanno identificato un cittadino senegalese, denunciato poiché dal 24 dicembre scorso destinatario di Daspo urbano per l’isola di San Giovanni: questa è l’ottava volta che è stato rintracciato in zona e ogni volta denunciato, un accumulo che un domani potrà sortire concreti effetti di natura penale. Il Daspo urbano, con acronimo rivisto in Dacur – Divieto di accesso alle aree urbane –, è stata una misura innovativa introdotta dal Comune per punire comportamenti censurabili, che spesso ha efficacia, ma in alcuni casi rischia di rivelarsi un’arma spuntata, non essendo previsti l’arresto né misure cautelari. Per questo il tema dovrà essere affrontato a livello di Prefettura.

Dal primo gennaio di quest’anno, gli agenti dell’unità operativa di Sicurezza urbana, ufficio vigilanza centro storico, hanno effettuato numerosi servizi di controllo straordinario dell’area, finalizzati a prevenire episodi criminosi, di degrado urbano, disordine sociale e disturbo come ubriachezza, consumo di stupefacenti, furti di biciclette. Solo nel primo mese del 2023 sono state controllate 97 persone, delle quali 67 straniere, attività che ha prodotto 16 notizie di reato tra cui, appunto, 6 inottemperanze al Daspo urbano, e 32 violazioni di natura amministrativa, principalmente atti contrari alla pubblica decenza, consumo di alcolici in area non consentita e violazioni alla normativa sui monopattini.