Urne pure al Mercato E una 95enne chiede il voto a domicilio

RAVENNA

Piove, tira vento, fa freddo e tutto è grigio. A eccezione dell’umore dei partecipanti alle primarie Pd per eleggere il nuovo segretario nazionale. In corsa ci sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con il presidente della Regione dato in vantaggio a livello nazionale e, a maggior ragione, nel Ravennate dove è di casa. Ai seggi, a metà mattina, si sono anche create code. Il maltempo non ha influito sulla ‘voglia’ dei democratici di esprimersi sul futuro del Pd. Cristina Mascioli è la giovane segretaria del circolo Pd di Porto Fuori. Qui, la Festa dell’Unità non la fermò nemmeno il Covid. Andò avanti nel rispetto dei protocolli e con un menù ridotto all’osso, ma i volontari non mollarono "in segno di speranza". Il seggio è nella sede della Casa del Popolo. "Ci siamo organizzati in turni di 4 o 5 volontari, alla fine nel seggio ci alterneremo in una quindicina. C’è chi viene per votare, poi si ferma anche un paio d’ore a dare una mano". "Com’è l’umore dei votanti? C’è voglia di ripartire, c’è speranza – aggiunge Cristina – non vedo arrabbiati, vedo che in tanti vogliono guardare avanti". Dalle località politicamente storiche, al centro storico. Il Mercato Coperto (foto) di piazza Costa è sede di seggio per chi abitualmente vota nelle sezioni centrali. La postazione del Pd è al piano superiore. Tutt’attorno i tavoli sono occupati da coppie e gruppi che consumano l’aperitivo. "Avranno votato in 400 e ancora c’è tempo" commentano i responsabili del seggio. In via Sant’Alberto c’è il Circolo delle Rose, utilizzato dalla sezione intitolata a Pierpaolo D’Attorre, per il congresso e il seggio. "A metà mattina la fila era consistente" spiega Cinzia Valbonesi. "Si sono presentati anche alcuni elettori a Ravenna per turismo e provenienti da fuori regione. Una 95enne ci ha chiesto di poter andare a casa sua per raccogliere il suo voto e ci ha offerto un caffè e un bel confronto politico". "Certo che questo tempaccio non aiuta, ma ho visto una bella affluenza. Una dimostrazione di democrazia" aggiunge Gianandrea Baroncini dal seggio Legacoop Romagna.

lo.tazz.