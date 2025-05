Urta colonna che cade sul furgone. Autotrasportatore ferito

Un incidente, fortunatamente dalle conseguenze non gravi, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri all’interno dello stabilimento Caviro di Faenza in via Convertite. A essere coinvolto è stato un autotrasportatore sulla quarantina originario del Brisighellese il quale a bordo di un furgone, durante una manovra di routine, avrebbe urtato una colonna.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto del mezzo motorizzato ha avuto come conseguenza il piegamento della colonna che, flettendosi, è rovinata sulla cabina del mezzo. Immediata è scattata la chiamata ai soccorritori, intervenuti sul posto: i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza, il 118 Romagna Soccorso con l’ambulanza, gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza e la Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.

L’autotrasportatore è stato estratto dalle lamiere e nel momento dei soccorsi è rimasto in stato di coscienza, ma in virtù della dinamica dell’incidente per lui si è reso necessario il trasporto tramite elicottero medicalizzato al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna, attraverso i dati resi noti da Inail, aveva evidenziato di recente che in provincia di Ravenna nel 2024 sono stati 7017 gli incidenti denunciati, circa il 2% in più rispetto a quelli che si sono verificati nel 2023.