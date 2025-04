Usa e dazi, incontro con La Malfa

Giovedì prossimo, alle 18, al circolo Endas San Michele (via Faentina 324), si terrà l’incontro ’Europa, Usa, dazi: nuovi scenari e nuove opportunità’ con Giacomo Rabboni e Giorgio La Malfa, organizzato dall’Edera ravennate. L’introduzione sarà affidata al segretario regionale del Pri Eugenio Fusignani. Poi, il cuore dell’evento saranno i contributi di Giacomo Rabboni, consigliere nazionale Pri e membro del programma Future Leaders dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Ispi, e dell’onorevole Giorgio La Malfa, esponente di rilievo del mondo repubblicano ed economista. A chiudere l’evento sarà invece Giannantonio Mingozzi, capolista Pri alle prossime elezioni comunali.

"Negli ultimi anni – ricorda Mingozzi – a Ravenna ci siamo trovati ad affrontare dei temi che mai avremmo pensato: dagli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso da parte delle milizie Houthi, che si ripercuotono direttamente sulle attività del nostro porto, fino alla necessità di diversificare le fonti di energia a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, che ha portato alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna. A queste crisi internazionali, nell’ultimo mese si è aggiunta la questione dei dazi decisi del presidente Usa Trump, poi sospesi. Tutto questo comporta la necessità di adattarsi velocemente ai nuovi scenari e capire quali sono le opportunità che si aprono per Ravenna e per l’Italia. Nonostante le delicate situazioni internazionali, infatti, il porto di Ravenna è forte ed è sempre più capace di attrarre i giovani, elemento imprescindibile per rispondere a un mondo in cambiamento, nonché uno dei principali obiettivi del Pri".