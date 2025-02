Dagli Usa per testimoniare: “Il cocktail, poi non ricordo nulla”. Ipotesi droga dello stupro

Ravenna, 14 febbraio 2025 – Si è svolta oggi, in un ambiente protetto, l’udienza dell’incidente probatorio sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una studentessa americana di 19 anni, che nel 2024 aveva trascorso alcuni mesi nel Ravennate come ragazza alla pari. La giovane, arrivata appositamente dagli Stati Uniti, ha riferito davanti al giudice per le indagini preliminari, Janos Barlotti, e alla pm Lucrezia Ciriello, ricostruendo ciò che ricorda della notte del 25 agosto e delle informazioni raccolte successivamente da chi era con lei.

Secondo la denuncia, quella sera la ragazza si trovava a una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina, dove ad un certo punto aveva bevuto un cocktail. Poco dopo, ha raccontato, non ricordava più nulla di quanto accaduto. Il giorno successivo, svegliandosi in stato confusionale, aveva contattato i genitori negli Stati Uniti, i quali avevano subito allertato i carabinieri di Ravenna. Solo allora la giovane, a distanza di un giorno dalla presunta violenza, si era recata al pronto soccorso, dove le erano stati riscontrati segni compatibili con una violenza sessuale.

L’elemento chiave emerso nell’udienza riguarda l’ipotesi dell’uso della cosiddetta “droga dello stupro”. La giovane, infatti, ha dichiarato di non avere memoria di quanto accaduto dopo aver bevuto il cocktail, e la sua ricostruzione si basa sulle testimonianze di chi era presente alla festa. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare se sia stata effettivamente somministrata una sostanza che possa aver alterato la sua capacità di intendere e volere.

Dopo il presunto abuso, la ragazza aveva lasciato rapidamente l’Italia, rientrando negli Stati Uniti. Tuttavia, su richiesta della Procura, è tornata per l’incidente probatorio, momento fondamentale per cristallizzare la sua testimonianza in vista di un eventuale processo. L’udienza, durata oltre quattro ore, si è svolta con il supporto di un interprete, data la necessità di garantire la piena comprensione delle domande poste dal giudice e dalle parti coinvolte.

I due giovani italiani, indagati per violenza sessuale di gruppo, e difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari, Eleonora Raggi e Maria Teresa Rizzo, si dichiarano estranei ai fatti. La studentessa, assistita dall’avvocato Angelo Stirone, ha ripercorso il poco che ricorda della serata, fornendo agli inquirenti tutti gli elementi in suo possesso.

Le indagini sono ancora in corso e la Procura mantiene il massimo riserbo. Un punto fondamentale riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità italiane e quelle statunitensi, dal momento che la giovane, tornata nel suo Paese, ha continuato a collaborare con la polizia locale. L’obiettivo è chiarire ogni aspetto di quella notte e verificare se vi siano elementi concreti a supporto dell’ipotesi di violenza con l’uso di sostanze stupefacenti.