Usano il furgone come ‘ariete’ per razziare la Conad di Riolo e quella di Brisighella

Ravenna, 13 maggio 2024 – Ladri scatenati nella notte tra domenica e lunedì nel territorio faentino. Una banda di malviventi ha preso di mira prima il Conad di Riolo Terme e poco dopo il Conad di Brisighella.

Stesso modus operandi: i banditi nel cuore della notte, tra le 3 e le 4, con un furgone hanno sfondato l’ingresso principale del supermercato riolese di via Dante Alighieri. Una volta aperto il varco sono fuggiti con la cassaforte. Ingenti i danni e ingente il bottino.

Poco dopo stessa tecnica per assaltare il supermercato di Brisighella in via Baldina. In questo caso tanti danni ma i ladri sono fuggiti senza bottino. Sono in corso gli accertamenti investigativi da parte dei carabinieri delle locali stazioni e del comando di Faenza.