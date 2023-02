Usarono nel menù il marchio di Cannavacciuolo Gestori di ristorante di Marina a processo

di Andrea Colombari Un menù consigliato da uno chef pluristellato, un ristorante rivierasco che cavallo tra anni ’80 e ’90 era frequentato dal jet set ravennate. Ricetta potenzialmente dirompente. Almeno fino a quando lo chef in questione, con voce baritonale, si è seduto davanti ai carabinieri e ha scandito questa frase: "Non ho nessuna collaborazione con quel ristorante e non ne ho mai sentito parlare". Lui si chiama Antonino Cannavacciuolo e tra pacche (di incoraggiamento) e paccheri (alle vongole) ha raggiunto il gotha culinario arrivando ad accumulare tra i suoi locali ben sette stelle Michelin e facendo da giudice in vari format televisivi di successo tra cui MasterChef Italia. Loro, decisamente meno conosciuti, sono tre amministratori – il primo unico e gli altri due di fatto – di una società di Brescia che, secondo l’accusa, nel periodo in questione si era occupata della gestione del locale, il ristorante-pizzeria Saporetti di Marina di Ravenna. Si tratta di un 63enne bresciano difeso dall’avvocato Marco Agosti e di una coppia di origine straniera – una 32enne e un 50enne – entrambi di Marina Romea e difesi dagli avvocati Luigi Berardi e Chiara Belletti. Nel processo che a fine mese si aprirà davanti al giudice...