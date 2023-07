Usato e vintage, anche TikTok per venderli

Le nuove vie del commercio passano anche da TikTok. È il caso di Francesca Donati di ’dellamore vintage’ in via Mazzini 66. "Sì, lo uso abbastanza, creo dei video brevi, uno al giorno, facendo vedere le cose nuove. Utilizzo anche Instagram". Quello di Donati è uno dei due nuovi negozi specializzati nella vendita di abiti usati, abbigliamento vintage e accessori (inclusi i marchi più noti) comparsi in città da qualche mese. "Devo aprire il mio sito, al momento vendo attraverso portali che mi ospitano", racconta l’imprenditrice 29enne, che dopo una prova di tre mesi come negozio temporaneo, ha aperto in pianta stabile in aprile. "Tante clienti mi hanno chiesto di proseguire, e così ho fatto. Per quanto mi riguarda, in Inghilterra ho conseguito un Master in Filosofia delle Scienze, poi sono rientrata in Italia e nel 2020 ho seguito un corso di business sostenibile, scoprendo che quella della moda è la seconda industria più inquinante al mondo". Da qui l’idea di applicare il concetto di sostenibilità all’abbigliamento. "Faccio riparazioni e decorazioni. Tante cose si possono salvare invece che buttarle via". Principalmente "vendo cose vintage per donna. Qui vengono studenti universitari, liceali, signore anziane". Esposti ci sono poi capi d’abbigliamento e accessori.

In via Oriani 34 c’è ’Allurelamodapertutte’, scritto così, tutto attaccato. Il negozio di Innocenza Girone ha aperto l’8 maggio. "Le cose stanno andando così-così, non è proprio una zona di passaggio – racconta –. Maggio ha risentito dell’alluvione, in giugno siamo andati bene, mentre luglio è fiacco, visto che sono tutti in ferie. Farò campagna sui social per promuovermi". In vendita ci sono abbigliamento e accessori (scarpe, borse) da donna, sia usato che vintage. Girone prima faceva l’infermiera: "Dopo il covid ho capito che non era più il mio ambiente. I vestiti sono sempre stati una mia passione. Ho passato ore a guardare quelli di ’Angelo’, a Lugo. Il mio è un approccio legato all’economia circolare nel mondo della moda. In settembre, insieme a Stefania Pelloni de ’La Cuciria’ di Mezzano, partirà un progetto specifico per recuperare i capi vecchi". Qualche esempio? "Se il cliente mi porta un foulard, posso trasformarlo in un’inserzione su una maglia". In via Oriani, fino ad oggi, "vendo molto usato e accessori, nello specifico tantissime borse, mentre il vintage è più di nicchia". Al momento Girone non è ancora sbarcata sul web, per cui la vendita viene effettuata in negozio (per sapere cosa propone, consultare le pagine Facebook e Instagram del negozio). E i prezzi, per tenere fede al nome dell’attività, "sono calmierati".