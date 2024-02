"Usato, mercato in gran fermento"

Enrico Benelli, titolare di Lineablu, concessionaria Volvo, Mazda, Skoda, Seat e Cupra. Perché il 2023 ha coinciso con la ripresa delle immatricolazioni? "Attenuati i grossi problemi di approvvigionamento delle materie prime, la produzione ha ricominciato ad essere regolare. Una parte delle immatricolazioni del 2023 sono in realtà auto vendute nel 2022. Ha inciso anche l’Ecobonus, riproposto anche nel 2024".

Quali sono i modelli top?

"Suv e Crossover, anche nei segmenti medio-piccoli, hanno ottenuto successo: Cupra Formentor, Volvo XC40, Mazda CX-30, Skoda Kamiq e Seat Arona. Ottime performance per le utilitarie Skoda Fabia e Mazda2".

Nel 2024 si potrebbe tornare ai livelli pre Covid?

"Gli analisti prevedono un mercato 2024 a livelli stabili o in leggera crescita. Personalmente non credo che torneremo più a un mercato oltre ai 2 milioni come in anni passati".

Come giudica il mercato dell’elettrico e dell’usato? "L’usato continua ad essere un mercato in grosso fermento. Gli ultimi 2 anni sono stati molto positivi, e il trend sta continuando. Lineablù ha investito molto e oggi abbiamo 2 centri a Fornace Zarattini e Cesena. Sull’elettrico c’è grande interesse e curiosità. La chiave sarà proporre prezzi simili agli equivalenti modelli con motore termico. Un esempio è la nuovissima Volvo EX 30, suv 100% elettrico proposto a 35 mila euro, che molti clienti hanno già ordinato, ancor prima del lancio".