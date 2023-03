Usura all’ex suocero "Mi diede 5mila euro ma ne voleva 10mila"

"Stavamo perdendo la casa, io avevo finito tutti i soldi. Mia figlia chiamò l’ex compagno che si disse disponibile a darci un prestito di 5mila euro". Un prestito che però prevedeva la restituzione della somma con interessi del 100% in 90 giorni. Questo è quanto emerso ieri in tribunale a Ravenna, davanti al collegio presieduto dal giudice Antonella Guidomei con a latere i colleghi Natalia Finzi e Cosimo Pedullà, durante la deposizione di un ultraottantenne ravennate. L’anziano si è costituito parte civile con l’avvocato Carlo Benini durante il processo per usura che vede imputato l’ex compagno della figlia, un cinquantenne di origine riminese difeso dall’avvocato Giovanni Proni.

L’ultraottantenne ha raccontato quanto accaduto nel 2017 quando lui, la moglie e la figlia firmarono un documento per un prestito di 5mila euro, una somma che avrebbe evitato loro di perdere l’abitazione di famiglia, a Porto Fuori. "Alla fine la casa l’abbiamo perduta e io sono stato costretto a dormire in auto" ha raccontato l’anziano. Che, incalzato dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, ha spiegato di quel documento che "mia figlia disse a me e mia moglie di firmare come garanzia. Io mi arrabbiai come un diavolo per il fatto che l’ex compagno chiedeva 10 mila euro dopo 90 giorni ma lui aveva detto che senza quel foglio non ci avrebbe dato i soldi e noi stavamo perdendo la casa. Tra l’altro accettai perché aspettavamo un risarcimento in un processo per la morte di un’altra mia figlia, risarcimento che non è mai arrivato".

Ieri in tribunale si è parlato in particolare di una frase contenuta nella sottoscrizione del prestito in cui si parlava degli altri 5mila euro "a titolo di parziale rimborso di finanziamenti concessi in passato". A questo proposito l’ultraottantenne ha raccontato di quando l’imputato conviveva con la figlia, tra il 2011 e il 2012: "Ha vissuto in casa mia per quasi un anno e la spesa la faceva la mia famiglia, anche per lui. Mia moglie gli portava anche da mangiare quando lui lavorava nei cantieri". L’avvocato Proni allora ha mostrato le copie di sette assegni da 600 euro circa con i quali l’imputato avrebbe contribuito alle spese negli anni in cui ha vissuto nella casa di famiglia della ex compagna, precisando che il suo assistito al momento della separazione aveva chiesto la restituzione delle somme attraverso un avvocato. Ieri è stata sentita anche la moglie dell’ultraottantenne che ha confermato il prestito ricevuto e la sottoscrizione firmata per avere i soldi per salvare la casa. La donna ha pure confermato che durante i mesi in cui l’imputato ha vissuto nell’abitazione della sua famiglia "pagavo tutto io e gli portavo anche da mangiare nei cantieri dove lavoravo". Degli assegni invece ha detto di non sapere. Nella prossima udienza di inizio maggio la parola passerà alla figlia e all’ex compagno, in veste di imputato.

Milena Montefiori