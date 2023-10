Va a cercare funghi e si perde, 80enne ritrovato dai carabinieri

L’altro pomeriggio i carabinieri della Stazione di Savio, a seguito di richiesta di aiuto pervenuta al 112, hanno rintracciato all’interno della Riserva Naturale Pineta di Ravenna in località Lido di Classe Santi Luigi nato ad Acqualagna (Pesaro Urbino). L’anziano, 80 anni compiuti da pochi giorni, che nel pomeriggio si era recato all’interno della pineta per andare alla ricerca di funghi, aveva perso il senso dell’orientamento non riuscendo più a trovare la via di casa.

Fortunatamente aveva con sé il proprio telefono cellulare con il quale è riuscito a contattare il 112. Acquisiti i primi elementi utili ai fini della localizzazione dell’uomo, le immediate

ricerche avviate dai militari conoscitori della zona, consentivano il rintraccio del disperso circa mezz’ora dopo la richiesta di aiuto. I carabinieri, dopo essersi sincerati delle sue condizioni di salute, escludendo ulteriori approfondimenti sanitari, lo riaccompagnavano alla sua auto con la quale rientrava a casa.