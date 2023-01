Va a prendere il bimbo all’asilo I ladri intanto le rubano la borsa

Un furto fulmineo, premeditato: portato a termine nei pochi minuti serviti alla vittima per entrare dentro alla scuola dell’infanzia, salutare le insegnanti, prendere il bambino e uscire. L’episodio è quanto accaduto nei giorni scorsi a Ponte Nuovo, fuori dalla scuola dell’infanzia comunale Monti. La vittima è una baby-sitter che aveva parcheggiato in via del Pino, fuori dall’edificio, per andare a prendere il bimbo di cui si prende cura. Quando è tornata all’auto, pochi minuti dopo, ha realizzato di essere stata derubata della borsa: per farlo i ladri avevano rotto il finestrino della macchina. La donna ha riferito che all’interno c’era una cifra considerevole, oltre ai documenti e alle chiavi di casa. Si pensa che i responsabili possano essere due uomini, notati nei pressi dell’auto da una testimone che inizialmente non aveva fatto troppo caso alla loro presenza.

L’episodio a Ponte Nuovo ha risvegliato la rabbia dei residenti per i furti simili subiti lo scorso novembre e negli ultimi anni. Ieri Lucio Salzano, presidente dell’associazione culturale Viva Ravenna dell’omonima lista civica di opposizione, ha scritto che "il quartiere Ponte Nuovo di Ravenna è diventato invivibile", aggiungendo che "paga lo scotto di essere attraversato da tre strade (via Romea Sud, via Dismano e via 56 Martiri) di fronte alla cui pericolosità il Comune è in pratica rimasto spettatore" e che "oggi subisce anche il presidio di bande criminali". "I cittadini, per l’ennesima volta – prosegue la nota –, chiedono che il Comune intervenga sia con riferimento alla sicurezza stradale che alla repressione della crescente criminalità".