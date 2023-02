Va fuori strada e si cappotta con l’auto sulla Pieve Masiera, 65enne in ospedale

È stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con un codice di media gravità la donna di 65 anni che ieri mattina, al volante di una Peugeot 108, percorreva la strada provinciale Pieve Masiera quando, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e finendo la sua corsa, ruote all’aria, nel fossato laterale. L’incidente si è verificato intorno alle 7 nel territorio bagnacavallese, quando la donna, che risiede a Fusignano, stava procedendo lungo un tratto rettilineo della provinciale con direzione di marcia Masiera-Bagnacavallo. Sul posto sono arrivati un’ambulanza oltre al mezzo con il medico rianimatore, le pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna e una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo. Vigili del fuoco che hanno estratto la 65enne (rimasta cosciente) dall’abitacolo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione ha registrato lievi rallentamenti.

lu.sca.