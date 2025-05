"Va migliorata la fruibilità dei monumenti. Sopraelevare alcuni parcheggi del centro"

Daniele Perini, capolista di Amare Ravenna, candidata a sostegno di Alessandro Barattoni sindaco, interviene in merito alla necessità di un cambio di passo a favore del turismo. "Ravenna anche grazie alla visita dei reali inglesi sta diventando una delle principali mete turistiche nazionali e internazionali. Da ieri ha sta accogliendo le prime migliaia di croceristi americani ed europei che continueranno a sbarcare fino a settembre. Mi chiedo se siamo all’altezza di questo upgrade. Io ritengo che occorra fare rapidamente un salto quantico per non vanificare le nuove opportunità che si sono aperte e rafforzare quella che io ritengo la principale vocazione della città: il turismo".

La nuova giunta "dovrà affrontare e progettare in via prioritaria tutte quelle misure che facilitano la fruizione sia dei monumenti situati nel centro storico che quelli a ridosso della città come la basilica e il museo di Classe ma anche il museo natura di sant’Alberto e il parco del delta del Po. Occorrerà introdurre mezzi pubblici elettrici, anche di piccole dimensioni, che colleghino i parcheggi fuori dalle mura al centro e, come ha anche ribadito il candidato sindaco Barattoni, sopraelevare alcuni parcheggi del centro. Ma, soprattutto occorre disciplinare diversamente i mezzi per il carico e scarico delle merci chiudendo ad esempio via Corrado Ricci affinché non siano di intralcio alla fruizione dei monumenti".

Possono sembrare "scelte drastiche ma se abbiamo dei “gioielli” unici al mondo che possono produrre ricchezza occorre non solo proteggerli ma privilegiarli rispetto ad altro". La proposta: "A settembre chiuderà l’edicola di piazza del Popolo il cui spazio interno è nel palazzo comunale. Perché non trasformarlo nel punto principale di accoglienza turistica?".