Va nella casa dove viveva con l’ex La polizia ci trova un chilo di droga

Tutto è partito da una discussione con il suo compagno. E quando la giovane – una ventottenne nata a Castel San Pietro Terme – è tornata in quella casa di Castel Bolognese assieme ai poliziotti del commissariato di Faenza per prendere la sua roba, ecco che dalle stanze è spuntato più di un chilo di droga tra marijuana (oltre 750 grammi) e hashish (poco più di 270 grammi). Stupefacente che nella tarda mattinata di martedì scorso è costato l’arresto a un agricoltore trentasettenne del posto. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, la ventottenne aveva abitato in quella casa prima di essere collocata in emergenza l’antivigilia di Natale in un centro antiviolenza di Sos Donna Faenza in ragione di un procedimento aperto per maltrattamenti e lesioni aggravate che aveva fatto scattare il codice rosso.

E così martedì mattina verso le 11.30 gli agenti di una Volante manfreda l’hanno accompagnata a prendere alcuni suoi effetti personali. Il trentasettenne in quel momento non era presente: lei e gli agenti sono dunque entrati grazie a una copia delle chiavi. Ma a quel punto sul tavolo del soggiorno gli inquirenti hanno notato un barattolo di vetro che chiaramente conteneva marijuana. E allora hanno avvisato i colleghi dell’Anticrimine, che di lì a poco sono arrivati sul posto.

Quando la giovane ha finito di prendere la sua roba, tutti sono scesi in strada ad attendere il trentasettenne nel frattempo chiamato al telefono. E quando poco prima delle 13 l’agricoltore è rincasato, è scattata nei suoi confronti una perquisizione sia personale che domiciliare conclusasi attorno alle 14. La droga, poi sequestrata, era stata lasciata in bella vista oltre che sul tavolo del soggiorno anche dentro al frigorifero e su un ripiano della cucina.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione e 1.750 euro in contanti perché possibile provento di spaccio. A quel punto, come disposto dal pm di turno Silvia Ziniti, hanno dichiarato il trentasettenne in arresto. La ventottenne ha riferito a caldo di sapere che il compagno faceva uso di stupefacente a suo dire a scopi terapeutici: ma ignorava dove si fosse approvvigionato. Da parte sua il trentasettenne ha detto che la roba era sua e che i soldi erano frutto del lavoro nei campi e non dello spaccio. Ieri mattina l’agricoltore – difeso dall’avvocato Luca Donelli – davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Marianna Piccoli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo la convalida del suo arresto, in attesa del processo è tornato libero con obbligo di dimora.

a.col.