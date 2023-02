Va restituita dignità alla Torre Civica Riprendiamo i lavori

di Vincenzo Casadio

La Torre civica di Ravenna, chiamata anche Torre pendente per la sua inclinazione dovuta a smottamenti del terreno sottostante, è uno dei monumenti simboli della città. È una Torre gentilizia del XII secolo, che si trova in via Ponte Marino, ma in passato si affacciava sul tratto urbano del fiume Padenna, principale percorso fluviale entro le mura di Ravenna in epoca medievale. Nel 2000 furono asportati circa 13 metri della parte più alta per evitarne il possibile crollo, abbassandone il baricentro. I pezzi smontati della parte superiore sono stati catalogati per poterli reinserire dopo aver realizzato i lavori di consolidamento del terreno e di redistribuzione della massa dell’edificio in modo da bloccare il processo continuo e progressivo di inclinamento verso ovest e, per quanto possibile, di ripristinarlo almeno in parte, com’è stato attuato per la Torre di Pisa. E così, la Torre, in origine alta circa 36 metri, si è ridotta a 26 metri, ed è rimasta tuttora in questo stato perché, penso, sia stata adottata una soluzione meno onerosa nell’anno 2000 con l’installazione di una struttura ferrea di rinforzo esterno fasciata a piano terra con lastre lignee dove, a volte, vengono affissi manifesti.

Il tutto quindi è diventato un obbrobrio. In questo modo non si possono vedere i due rilievi marmorei molto antichi posti alla base della costruzione, inglobati in uno dei lati esterni. Si tratta di un bassorilievo di un uomo a cavallo del III secolo e di una testa molto rovinata che si presume sia di una donna. Essi sono molto vicini fra loro, ma rivoltiz "in Mariola per Ravenna", come citato perfino nel Don Chisciotte di Cervantes, che significa cercare qualcosa di molto vicino, senza però riuscire a trovarlo.

Nel 1999 il Comune di Ravenna fece smontare la testa di Mariola per il restauro, affidandolo alla Wunderkammer di Ugo Cipriani. Credo sia ora di por mano al recupero della torre civica magari ricorrendo, se è possibile, ai fondi europei. La Torre potrebbe essere anche motivo di carattere turistico come lo sono gli altri monumenti di Ravenna. Rivolgo perciò un appello al sindaco e alla Giunta per trovare il modo di riprendere i lavori di ripristino e, da subito, sostituire la fascia lignea con altra forma di protezione (cancelletto o quant’altro), rimettere in loco la Mariola, nonché installare una piastra scritta con una breve storia della Torre e dei due rilievi marmorei.