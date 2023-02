"Va riaperto il ponte di via Capitania"

Serve un intervento al ponte in via Capitania. A chiederlo, attraverso un’interrogazione, è Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare). Via Capitania viene descrita come una strada cunicolo (mediamente larga 2,8 metri) che attraversa, per un chilometro e poco più, i terreni agricoli del mezzanese posti tra via Zuccherificio, a breve distanza da Torri di Mezzano, e via Argini, parallela della più conosciuta e molto trafficata via Cerba. È attraversata a sua volta, passando sotto un ponte, da un canale di irrigazione che, partendo da via Cerba, porta acqua ai terreni agricoli circostanti, arrivando fino a Piangipane. Fondamentale, per la viabilità, è il ponte, chiuso da sei anni. Nel gennaio 2021, ricostruisce Ancisi, "si è saputo che i lavori sarebbero avvenuti nel giro di 67 mesi. Nel periodo antecedente le elezioni comunali del 4 ottobre, è stato interessato anche il sindaco. Ma poi è giunta notizia di un rinvio al 2022, che di nuovo è trascorso inutilmente. Nello scorso mese di gennaio, i tentativi di avere un incontro con l’assessora ai lavori pubblici non hanno avuto esito".

La chiusura del ponte "crea un disagio enorme ai proprietari dei terreni agricoli posti in parte sul lato est e in parte sul lato ovest del canale, mentre gli abitanti locali sono costretti a percorrere quotidianamente tre chilometri in più per raggiungere da un verso Mezzano e dall’altro Torri. I residenti avevano chiesto che, in attesa del ripristino del ponte, lo si sistemasse provvisoriamente almeno per il passaggio delle auto, non ricevendo risposta. Ma di certo la sua totale riapertura è una necessità impellente. Nel frattempo, non passandoci più - per modo di dire - neppure un cane, l’ex strada asfaltata è ridotta in condizioni sciagurate". Da qui la necessità di interrogare il sindaco sulla riapertura dell’infrastruttura. "Nell’area di Mezzano, non c’è dunque solo ’l’impossibile’ ponte Grattacoppa che non si riapre dopo tre anni, ma anche il ponticello, all’apparenza ’possibilissimo’, di via Capitania, sbarrato da sei". Al sindaco si chiede se esiste una progettazione, oltre a tempi e costi dell’intervento.