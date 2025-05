Vacanze di primavera. Divide la proposta della pausa scolastica

Il calendario scolastico dell’Emilia-Romagna potrebbe cambiare: non più i canonici tre mesi di vacanze estive (da inizio giugno a metà settembre) ma l’inserimento di uno spring break, uno stop primaverile. Il modello è chiaro: quello del Nord Europa, dove agli studenti è concessa una pausa tra aprile e maggio, a patto però di vacanze estive più brevi, da luglio ai primi di settembre. Nelle settimane scorse, infatti, la neo-assessora regionale alla Scuola Isabella Conti ha espresso la volontà di mettere mano al calendario scolastico, andando incontro ad una richiesta diffusa. E così, per fare "scelte giuste e durature", la Regione Emilia-Romagna ha annunciato un percorso di consultazione. La novità potrebbe essere proprio quello di uno spring break.

La proposta, tra i ravennati, genera pareri contrastanti: se per qualcuno le vacanze estive sono sacrosante perché permettono agli studenti di riposare o ‘fare la stagione’, per altri una pausa primaverile permetterebbe di ‘rifiatare’ prima dell’ultima tirata. Francesco Ciccone, studente del Liceo Classico Dante Alighieri, pone una questione cruciale: la temperatura delle aule scolastiche. "L’idea di per sé non è male – commenta – ma il problema sono le strutture scolastiche: non sono in grado di sostenere le temperature estive. Già a maggio e giugno soffriamo tanto il caldo. Anche per Patrizia Gattei, professoressa di Educazione Fisica, "lo stop estivo va bene così. Anzi, era meglio quando andavo a scuola io: si tornava in classe il primo di ottobre. In questo modo gli studenti possono godersi l’estate oppure fare la stagione estiva". Francesca Forbicini, 25enne, propone: "Sì alle vacanze primaverili, ma senza accorciare quelle estive: bisogna trovare qualche giorno da altri periodi dell’anno. Io, per esempio, fin dalla quarta superiore, ho iniziato a fare la stagione a Mirabilandia ed è stato importante per la mia famiglia".

Per Elisa Fieraru, studentessa dell’Istituto Tecnico Commerciale, invece, un periodo di stop tra aprile e maggio sarebbe fondamentale. "La primavera è un periodo pieno di verifiche e interrogazioni, una pausa può essere cruciale per chi è indietro con il programma o deve recuperare qualche materia". Della stessa idea è Nell Danesi, 22enne che, frequentando l’Università in Olanda, si è accorta della comodità di avere delle pause in mezzo all’anno accademico. "Il modello ‘spring break’ è più bilanciato, perché permette agli studenti di organizzarsi meglio. In Italia, abbiamo un’estate eccessivamente lunga, che aumenta le aspettative dei professori su compiti, ma rende molto più complicato per gli studenti ricominciare a studiare". Anche Greta Virdis, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, ha sperimentato un calendario alternativo. "Io ho frequentato la scuola in Svizzera – racconta - dove il sistema scolastico prevede molte pause durante l’anno, ma vacanze estive più brevi. Io mi sono trovata bene, perché non c’è una netta divisione tra gli anni scolastici e c’è maggiore continuità. Io credo che il modello ‘spring break’ faciliti lo studio. Poi bisogna pensare ai genitori: dove lasciano i figli per tutta l’estate se c’è carenza di strutture educative? Non tutti hanno i nonni o possono permettersi centri estivi e baby sitter".

Lucia Bonatesta