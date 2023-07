Vacanze nella città d’arte "A salvare la stagione saranno i crocieristi Ora servono più servizi"

Sono le crociere a salvare il turismo di Ravenna città d’arte per l’estate 2023, segnata ancora una volta da un dramma: l’alluvione. Questo è il parere concorde di titolari di bed & breakfast e albergatori che, dopo un inizio di stagione deludente, ancora sperano in un agosto di ripresa, anche se con prenotazioni a spot. "Non abbiamo mai avuto così tante camere vuote – afferma Federico Lombardi del b&b ’A casa di Paola’ –. Le poche prenotazioni di agosto sono tutte correlate agli stranieri che partiranno in crociera da Ravenna. Si tratta per lo più di americani che prenotano volo e alloggio con molto anticipo. Italiani non se ne vedono, invece, ma c’è anche da dire che sono abituati a chiamare all’ultimo minuto. Le prenotazioni di giugno sono tutte sfumate a causa dell’alluvione, perché all’estero continuano a pensare che Ravenna sia allagata. Da alcuni conoscenti so che a Monaco di Baviera, per esempio, i tour operator ci stiano ‘marciando’ sopra per spostare i flussi verso Spagna e Slovenia".

Anche Chiara Roncuzzi di Casa Masoli rileva le stesse criticità. "Questa è una stagione difficile, con tante disdette – afferma –. E dire che la primavera era iniziata bene, con i ponti del primo maggio e del 25 aprile da tutto esaurito, poi l’alluvione ha cambiato tutto. In luglio si è registrata un po’ di ripresa, mentre per agosto contiamo di pareggiare i conti con l’anno scorso, grazie ai crocieristi in partenza dal porto di Ravenna e ad altri stranieri in tour per l’Italia. Si tratta, in particolare, di spagnoli e nord e sudamericani che restano in città in genere 2 notti, al massimo 3". Da quando Ravenna non è più solo porto di passaggio ma anche di partenza per le navi da crociera, il cambio di passo è stato palpabile in termini di indotto economico. Se alcuni scelgono i b&b, altri prediligono invece gli hotel. "Ora questi turisti – spiega Filippo Donati dell’Hotel Diana –, hanno un diverso approccio città, c’è bisogno di più servizi: non solo di pernottamento, ma anche di ristorazione e trasporti. Un dato positivo è quello delle permanenze in città: stiamo andando verso una media sopra le due notti, un’impressione che se confermata segnerebbe un lieve aumento per Ravenna". Donati rileva poi che le prenotazioni di agosto come città d’arte non sono ancora numerose. "Qualcosa sta arrivando – conclude – ma niente di importante ancora, anche perché in città ormai si prenota sempre più sotto data". "Fino all’alluvione l’anno era eccezionale – dice Nicola Musca del Grand Hotel Mattei –. Poi ci sono state alcune settimane di calo. A giugno abbiamo chiuso con una lieve contrazione di camere vendute, 23 su 22, ma ricavi uguali. Lo stesso dovrebbe succedere a luglio. Ravenna, pur essendo città d’arte, ha i flussi turistici di una località balneare, con il picco ad agosto. Difficile oggi dire come andrà, direi o spererei come giugno e luglio. Poche presenze in meno rispetto al 2022 ma ricavi in linea grazie a prezzi medi un po’ più alti".

Per Musca c’è da registrare un calo della domanda, piccolo in città molto più grande ai lidi. "Non credo che la causa sia solo l’alluvione – conclude –, piuttosto il fatto che gli italiani siano tornati ad andare all’estero. Credo inoltre che ci sia un calo di disponibilità economiche a fronte dei rincari sia per le spese quotidiane che per i costi delle vacanze: trasporti, soggiorni, pasti e ombrelloni".

