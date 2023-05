Vaccinazione antitetanica senza prenotazione a Ravenna: dove andare

Ravenna, 29 maggio 2023 – In provincia di Ravenna nuove giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per i residenti e i volontari che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati. Misura adottata anche a Bologna, dove dopodomani, mercoledì 31 maggio, e per giovedì 1 giugno i cittadini potranno vaccinarsi contro il tetano.

Le aperture degli ambulatori predisposte dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna sono rivolte agli adulti che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure che hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni.

Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in alternativa per i residenti in Romagna può essere richiesto tramite mail a [email protected]

I cittadini di Ravenna in attesa della vaccinazione antitetanica

L'accesso straordinario presso gli ambulatori avverrà in modo diretto senza prenotazione nelle seguenti sedi:

A Ravenna i cittadini interessati potranno andare all’ambulatorio prelievi piano terra del CMP, Centro di Medicina e Prevenzione in queste date: mercoledì 31 maggio dalle ore 14,30 alle 17; lunedì 5 giugno dalle ore 14,30 alle 17 e mercoledì 7 giugno dalle ore 14,30 alle 17.

A Cervia le vaccinazioni straordinarie verranno fatte nell’ambulatorio igiene pubblica al piano terra della Casa della Comunità esclusivamente martedì 6 giugno dalle ore 8,30 alle 12,30.

A Russi vaccinazioni contro il tetano al piano terra della Casa della Comunità mercoledì 7 giugno dalle ore 8,30 alle 12,30.

A Faenza aperture straordinarie al piano terra dell’ambulatorio igiene pubblica di via Zaccagnini 22 mercoledì 31 maggio dalle ore 14,30 alle 17 e lunedì 5 giugno dalle ore 14,30 alle 17.

A Castelbolognese apertura straordinaria alla Casa della Comunità, al piano terra, giovedì 1° giugno dalle ore 9,30 alle 13.00.

A Lugo vaccinazioni al piano terra dell’ambulatorio igiene pubblica di viale Masi 20 mercoledì 31 maggio dalle ore 8,30 alle 12,30 e lunedì 5 giugno dalle ore 8,30 alle 12,30.

A Bagnacavallo l’antitetanica sarà somministrata al primo piano dell’ambulatorio igiene pubblica alla Casa della Comunità giovedì 1 giugno dalle ore 14,30 alle 17.

A Massalombarda apertura a libero accesso martedì 30 maggio dalle ore 9 alle 13.00 presso l‘ambulatorio Avis al piano terra della Casa della Comunità.