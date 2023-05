Vaccinazioni di massa a Conselice, la sindaca: via dalle case allagate

Conselice (Ravenna), 26 maggio 2023 - Da una parte le code per le vaccinazioni, dall'altra l'ordinanza della sindaca di Conselice, Paola Pula, che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. Una misura che "si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall'abitato di Conselice, dovuta alle grandi quantità di acqua presente sul territorio. La pericolosità della situazione è legata strettamente, e unicamente, al contatto con le acque stagnanti".

In effetti il paese continua a rimanere sott'acqua, dopo quasi dieci giorni, e l'acre odore di marciume ammorba l'aria, si sente dappertutto, aumentando la sensazione di emergenza sanitaria.

La coda per le vaccinazioni

La coda per le vaccinazioni ha cominciato a formarsi già dalle 7 del mattino, anche se l'inizio della profilassi era fissato per le 9: nel Ravennate, come nelle altre zone maggiormente colpite dall'alluvione, la gente non ha esitato a rispondere all'appello di vaccinarsi contro il tetano e l'epatite A per prevenire rischi sanitari dovuto all'acqua putrida che ancora allaga molte case. L'Ausl aveva immaginato di finire alle 13 e pensava che avrebbe utilizzato 200 vaccini, ma visto l'assalto si è deciso ovviamente di proseguire anche nel pomeriggio.

In molti sono motivati dalla necessità di sgomberare casa e pulire e non vogliono rischiare la propria salute, altri hanno deciso di farsi vaccinare perché sono volontari che stanno aiutando gli altri a rialzarsi. Le vaccinazioni di massa sono in corso anche a Solarolo, mentre a Sant'Agata inizieranno domattina.

La spola dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco fanno avanti e indietro e vanno a prendere con mezzi anfibi o con i gommoni le persone - spesso anziane - arroccate ai piani superiori delle loro abitazioni, che non si vogliono muovere da casa ma ugualmente vogliono essere protetti dal vaccino.