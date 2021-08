Ravenna, 20 agosto 2021 - Vandali in azione nelle sedi vaccinali del Ravennate. Questa mattina la sede hub vaccinale dell’Esp di Ravenna e la sede spoke di San Pietro In Vincoli, oltre alla sede hub della Fiera di Cesena, sono state trovate imbrattate da scritte e simboli che hanno danneggiato la segnaletica e la cartellonistica posta all’esterno delle strutture.

E' già stata presentata denuncia alle forze dell’ordine al fine di individuare i responsabile anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza. Dall'Ausl fanno sapere comunque che "l’attività vaccinale prosegue come di consueto senza sosta. Nessun danno è stato riscontrato all’interno delle strutture".

I simboli no vax

Le scritte, tracciate con un spray rosso, raffigurano la scritta 'Vivi' e una 'W' inserita in un cerchio: sembra più che probabile che sia un riferimento alla 'V per vendetta' che complottisti e no green pass hanno adottato.

"C'è qualcosa che non funziona nella testa di chi si rende protagonista di episodi così incivili - tuona Bonaccini dal Meeting di Rimini - Siamo più forti di qualsiasi cogl..., perché gli emiliano romagnoli stanno vaccinandosi in tanti, per fortuna", aggiunge, ricordando che le vaccinazioni hanno raggiunto "il 75% delle persone con almeno una dose ed entro fine settembre - commenta - contiamo di arrivare all'80%".

