Vaccino gratuito per gli adolescenti contro il meningococco B Il nuovo Piano di prevenzione vaccinale della Regione Emilia-Romagna include la vaccinazione contro il meningococco B per adolescenti. La malattia può essere grave, soprattutto per i bambini sotto i 5 anni. La vaccinazione sarà gratuita per ragazzi e ragazze nati nel 2011 e 2007.