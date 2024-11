Valgimigli eletto presidente della Consulta

Martedì sera è stato eletto il nuovo presidente della Consulta di Villa S. Martino: si tratta di Secondo Valgimigli della lista ’I Comunisti’ che è stato eletto con i voti decisivi del centro destra. Vice presidente Paola Baldrati della lista dei moderati di ’Cambiamo Lugo’ e segretario Luigi Iorio de ’I Comunisti’. Valgimigli, classe 1956, è impegnato in politica da 37 anni, arrivando a ricoprire incarichi importanti come assessore al comune di Lugo e assessore ai lavori pubblici nella provincia di Ravenna. Già candidato a sindaco di Lugo nelle scorse elezioni comunali fu, negli anni ’80 per due legislature anche presidente della Consulta di Villa S. Martino come indipendente del P.C.I. "Ho visto – spiega Valgimigli – molti musi lunghi tra gli esponenti del Pd dopo la mia elezione, ma io credo a volte sia necessario anche andare al di là degli schieramenti politici se ci sono problemi da risolvere. Noi della lista ’I Comunisti’ – prosegue – siamo critici riguardo l’amministrazione comunale di Lugo, sul mancato coinvolgimento della frazione nelle scelte che vengono fatte. Siamo assolutamente convinti che coinvolgere i cittadini nelle scelte che saranno intraprese sia l’unico modo per riavvicinarli alla politica".

Il problema del traffico è uno tra i più sentiti nella frazione di Lugo e da tanto tempo ormai i cittadini chiedono la realizzazione di una rotatoria sulla provinciale Bagnara – Felisio per limitare gli effetti di una circolazione che si è fatta molto difficile. "Bisogna intervenire rapidamente – sottolinea Valgimigli – perché purtroppo la situazione della circolazione peggiorerà con l’apertura autostradale di Borrello, per via della quale molto probabilmente auto e camion per pagare meno, prenderanno quest’uscita e passeranno da Villa. La situazione del traffico, soprattutto pesante, in una frazione già martoriata come la nostra e che non ha strade adeguate per ospitare tale massa di veicoli, è seria e noi chiediamo vengano presi adeguati provvedimenti per affrontarla".

Daniele Filippi