Valle della Canna, il piano "L’acqua del Lamone è migliore Ma serve un sifone a nord"

"Attualmente il livello dell’acqua nella Valle della Canna è di 45-50 centimetri. L’acqua viene prelevata dal Lamone e questa è una circostanza favorevole perché l’operazione ha un costo minore rispetto a prelevarla dal Reno, per una questione di livelli dei terreni. Inoltre, il Lamone offre una qualità dell’acqua migliore. L’ideale sarebbe avere un’altra presa più a nord sullo stesso fiume, e siamo concentrati nel reperire le risorse necessarie, non meno di 350400mila euro con l’aumento delle materie prime".

Il direttore del Parco del Delta del Po, Massimiliano Costa (foto in alto a destra), conosce molto bene la Valle della Canna (o Mandriole), non fosse altro che è originario di Sant’Alberto. "Se avessimo un nuovo sifone a nord – spiega – riusciremmo a mantenere allagata la valle anche in estate. Come accadeva negli anni 90, i più belli per quest’area naturalistica, dove l’acqua arrivava anche a un metro di altezza. Eppure, anche allora, si verificavano casi di botulino. Stiamo partecipando a bandi europei per reperire le risorse e intervenire in maniera risolutiva, e contiamo anche su fondi regionali per i parchi".

In attesa della nuova presa d’acqua, la valle verrà sottoposta allo stesso trattamento dello scorso anno. Da giugno, in base alle temperature e tenendo conto che nell’area evapora un centimetro di acqua al giorno, inizierà l’operazione per portarla in secca ed evitare eventuali casi di botulino. Trascorsi i mesi più caldi, da settembre avanzato, riprenderà l’immissione di acqua. Già a fine ottobre l’allagamento coprirà tutto lo specchio acqueo e a novembre saremo nella condizione migliore".

Un altro tema sollevato dai frequentatori della valle della Canna è la condizione dell’argine perimetrale, percorribile a piedi solo in un primo tratto, perché successivamente gli arbusti impediscono ogni passaggio.

"Parlo spesso con loro. Purtroppo l’argine non è stato curato per anni ed è diventato una foresta. Anch’io quando sono tornato ad occuparmi di questa valle sono rimasto stupito di come la vegetazione fosse aumentata" aggiunge Costa.

"Ora, però, ci sono importanti novità perché i confini dell’argine cambieranno. Il Parco ha acquisito la gestione di altri 11 ettari di terreno del Comune sul lato ovest della valle, e altri 19 dalla Regione. Quindi, allagheremo altri 30 ettari di area valliva che avrà così una dimensione di 280 ettari. Dovremo costruire un nuovo argine e demolire quello vecchio, risolvendo anche il problema della vegetazione incolta. Sono fiducioso anche nel reperimento dei fondi, perché non parliamo di un costo eccessivo. L’intervento è quanto mai necessario perché gli alberi cresciuti lungo l’argine che confina con terreni coltivati, hanno creato fontanazzi che fanno defluire l’acqua della valle verso le coltivazioni, creando problemi".

Lo. Tazz.