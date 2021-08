Sono le 8 del mattino. Qualche uccello morto galleggia nella Valle della Canna, vicino alla torretta di osservazione, altri acquatici sono in difficoltà. E’ così che sullo specchio d’acqua torna lo spettro del butolino: va però subito spiegato che per i tecnici i provvedimenti adottati nell’immediato dal Comune e dal Parco del Delta dovrebbero aver scongiurato la strage dell’ottobre del 2019, quando il botulino uccise 3mila esemplari di uccelli di valle. "Facevo il censimento del mese di agosto – spiega Giancarlo Mariani, esperto ornitologo, impegnato ieri mattina nel censimento periodico degli uccelli e mai ‘troppo tenero’ sulla gestione della valle - con me erano presenti Alessandro Mariani e Davide Tabanelli in qualità di guardie comunali. Appena...

Sono le 8 del mattino. Qualche uccello morto galleggia nella Valle della Canna, vicino alla torretta di osservazione, altri acquatici sono in difficoltà. E’ così che sullo specchio d’acqua torna lo spettro del butolino: va però subito spiegato che per i tecnici i provvedimenti adottati nell’immediato dal Comune e dal Parco del Delta dovrebbero aver scongiurato la strage dell’ottobre del 2019, quando il botulino uccise 3mila esemplari di uccelli di valle. "Facevo il censimento del mese di agosto – spiega Giancarlo Mariani, esperto ornitologo, impegnato ieri mattina nel censimento periodico degli uccelli e mai ‘troppo tenero’ sulla gestione della valle - con me erano presenti Alessandro Mariani e Davide Tabanelli in qualità di guardie comunali. Appena sono salito in torretta ho notato 4 carcasse di uccelli morti. Questo ci ha portati a esplorare la Fossa del Comune che purtroppo ha evidenziato numerosi acquatici in sofferenza, che presumo da botulino, visto il comportamento e l’esperienza della volta scorsa. Voglio aggiungere che da quello che si vede nel tardo pomeriggio, gli interventi adottati immediatamente dal direttore del parco del Delta Massimiliano Costa e da Stefano Ravaioli dell’Ufficio Ambiente del Comune, dovrebbero aver scongiurato la diffusione del battere. L’apertura della botola sul Rivalone per far defluire l’acqua della valle per poi seccarla, è stata un’ottima scelta". Lì per lì sembrava profilarsi il peggio. Sono stati chiamati alcuni cacciatori con i barchini da valle.

Due piccole imbarcazioni si sono mosse dalla torretta visibile dalla Romea, verso il centro dell’area allagata, altre due dalla Fossa del Comune verso Ca’ Chiavichino. Sono stati raccolti un centinaio di esemplari tra morti e in difficoltà. Questa mattina alle 8 riprenderanno le operazioni. Barchini di nuovo in acqua. "Contiamo di prosciugare la valle in tre giorni" spiega il Parco del Delta. "Dove resteranno pozze d’acqua posizioneremo dei cannoncini per tenere lontani gli uccelli, che qui attorno hanno tante altre opportunità per posarsi. E raccoglieremo l’eventuale pesce imprigionato nelle pozze". In una nota congiunta, Comune e Parco del Delta, spiegano che "le elevate temperature medie e di picco che stanno caratterizzando questa stagione estiva, unitamente alla siccità dovuta all’assenza di precipitazioni, entrambi fenomeni provocati dagli effetti dei mutamenti climatici, hanno causato una fortissima evaporazione e il rapido abbassamento dei livelli idrici, costringendo a continue ricariche. Nonostante lo sforzo compiuto per il mantenimento continuo di livelli compresi tra 30 e 10 centimetri sul livello del mare, la temperatura dell’acqua si è comunque alzata considerevolmente, favorendo lo sviluppo delle colonie batteriche". I tecnici dei due enti spiegano che "Ravenna Servizi Industriali ha immesso acqua ogni qualvolta il livello si avvicinava a 10 centimetri sul livello del mare, soglia considerata di rischio per lo sviluppo del botulino nelle acque della palude. La prima immissione è stata effettuata dal 4 giugno al 9 giugno, la seconda dal 24 giugno al 2 luglio, la terza dal 29 luglio al 6 agosto.

Sono stati complessivamente immessi 1.374.800 metri cubi di acqua, su un totale di 1.500.000 metri cubi previsti e messi a disposizione grazie alla prescrizione inserita dalla Regione nella concessione di vettoriamento delle acque del Cer nel fiume Reno, attualmente unica possibile fonte di alimentazione idrica della zona umida". L’acqua dovrebbe tornare nella Valle della Canna il 15 settembre. Dall’autunno sarà "finalmente disponibile la presa dell’acqua dal fiume Lamone, attraverso il doppio sifone in corso di completamento da parte di Romagna Acque. Queste operazioni, assieme ad altre già avviate, dovrebbero scongiurare definitivamente il pericolo del botulino".

Lo. Tazz.