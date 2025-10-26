Valle delle Mandriole. L’area estende i suoi spazi. Avrà più ricambio d’acqua

Valle Mandriole cresce grazie a due interventi del Parco del Delta del Po che prenderanno forma nel 2026. Attraverso l’allagamento di terreni agricoli, la Valle, che si estende tra la via Romea Nord e il Lamone e il canale di bonifica del Reno, crescerà di 30 ettari – da 250 a 280 ettari – e sarà alimentata da un nuovo canale che permetterà un maggior afflusso di acqua dolce, con miglioramento della qualità dell’acqua e benefici per l’ecosistema. A raccontare i due progetti è stato Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po, all’inaugurazione della nuova torretta di avvistamento dell’avifauna di Valle Mandriole.

"Attraverso dei fondi regionali – racconta Costa –, il Parco del Delta del Po ha acquisito 11 ettari di terreno agricolo, che si sommano a 19 ettari di proprietà regionale ma dati in concessione al Parco ad oggi asciutti. Con il progetto europeo Life Natconnect2030, verrà realizzato un nuovo argine a Ovest, che permetterà di allagare i terreni e ampliare la valle. Una volta realizzato il nuovo argine, romperemo in due punti il vecchio in modo che l’acqua possa allagare i nuovi terreni. Al momento, sono in corso le procedure autorizzative, ma la conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2026. L’acquisto dei terreni è costato circa 300mila euro, mentre la realizzazione dell’argine 150mila". L’obiettivo è quello di ripristinare l’habitat precedente alle bonifiche che risalgono circa 65 anni fa. "Ampliare il bacino significa renderlo più resiliente e in grado di reagire ai cambiamenti climatici e alle modifiche del regime idraulico".

Il secondo intervento, che prevede la creazione di un canale, è finanziato dal progetto POR-FESR Recore per 1,2 milioni di euro. "Il canale prenderà l’acqua due chilometri a monte della valle. Questo permetterà di avere una portata molto maggiore in entrata, rispetto a quella che oggi arriva da Punte Alberete. Punte Alberete non è molto alta, e, quando l’acqua raggiunge i 20-30 centimetri, a Valle Mandriole l’acqua si ferma. L’obiettivo dell’intervento è quello di avere ricambio costante e, di conseguenza, una qualità maggiore dell’acqua: più ossigeno e più capacità di fitodepurazione".

Valle Mandriole è uno dei punti di maggior interesse per il birdwatching all’interno del Parco del Delta del Po, dove nel 2021 era stata incendiata la torretta di avvistamento. Grazie a un finanziamento di Eni, il Comune ha portato a termine nei giorni scorsi la ricostruzione costata 190mila euro. Nel periodo delle migrazioni qui è infatti possibile vedere specie rarissime – 20 anni fa fu avvistato un pellicano – e allo stesso tempo nidificano molte specie di uccelli legate ai canneti. "Una volta era la zona umida dolce più completa dal punto di vista ecosistemico in Italia, ma, a causa del peggioramento della qualità dell’acqua e di episodi di ingressione salina, ha perso buona parte di quella biodiversità. L’idea è proprio quella di ripristinare quell’habitat che c’era e che è degradato".

Lucia Bonatesta