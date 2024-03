Valletta, piano di ripristino per la strada franata

Sta prendendo forma il progetto di ripristino del passo della Valletta, la tratta provinciale che unisce Fognano e Zattaglia, e che crollò lo scorso maggio, all’indomani dell’alluvione, esattamente in corrispondenza della vetta, poco più a ovest del bivio per Rontana. Un danno che immediatamente fu riconosciuto quale uno dei maggiori fra quelli causati dall’alluvione: a crollare a valle non fu solo la strada, ma l’intera porzione di montagna che la sosteneva, aprendo per un momento l’ipotesi che la provinciale 63 in quel tratto potesse non esistere mai più, fatta eccezione per quel misero frammento largo poco più di un metro che era l’unico scampato dalla frana che aveva inghiottito la strada. I finanziamenti governativi per il suo ripristino sono invece arrivati a Ravenna: i lavori per il solo rifacimento del passo presentano un conto da quasi quattro milioni di euro, cui se ne sommano altrettanti per gli altri interventi sui danni minori di cui è tempestato il tracciato. Importi resi ingenti non solo dall’entità delle varie ferite al tessuto viario, ma anche dalla natura decisamente impervia della strada, che in vari punti tocca pendenze pari al 18%.

Il progetto definitivo di risistemazione del passo verrà reso noto solo fra alcuni giorni, ma nel frattempo qualcosa è trapelato: la strada sorgerà esattamente dov’era prima; le ipotesi di ricostruirla più a monte, in un punto non franato oggi occupato da un’area agricola, sarebbero state accantonate. Per comprendere l’entità dei lavori da mettere in campo i tecnici si sono serviti anche di droni in grado di fotografare nel dettaglio le situazioni di criticità e quelle che invece presentano uno spiraglio di possibilità di intervento. La ricostruzione di quella porzione di montagna non sarà semplice: a quanto si apprende verranno posizionati dei pali in acciaio in grado di ancorarsi alla roccia sottostante, i quali fungeranno da ‘colonna vertebrale’ della nuova porzione di montagna realizzata ex novo, tramite l’utilizzo non solo di terra ma probabilmente anche di massi. Il tutto è complicato dalla conformazione di questa porzione di Appennino, in cui a farla da padrone è ancora il gesso (Monte Mauro e Rontana sono a un passo), con tutto quel che ne consegue in termini di fragilità intrinseca. Per la Valletta i residenti di Fognano, Zattaglia e delle aree limitrofe si erano mobilitati, inviando al presidente della Provincia e agli altri enti una lettera firmata da 172 cittadini: benché poco trafficata, la Valletta costituiva infatti un’opera ingegneristicamente di pregio, oltre che una direttrice fondamentale quale unica vera alternativa collinare al passo del Monticino, posto più a nord, che collega Brisighella e Riolo Terme.

Filippo Donati