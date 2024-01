"Valletta, ripristinate la strada", raccolta firme

Quasi quattro milioni di euro sono stati messi in campo dalla struttura commissariale per quello che si annuncia forse come uno degli interventi più ambiziosi della ricostruzione post-alluvione: il ripristino del pezzo d’Appennino su cui sorgeva la strada provinciale della Valletta.

Una direttrice fondamentale per la vita in collina, dal momento che insieme al passo di Montalbano funge da collegamento direttro fra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio: l’unica rotta alternativa è quella che passa da Villa Vezzano e Riolo Terme, decisamente più lunga.

La strada di sei chilometri della Valletta, fra le frazioni di Fognano e Zattaglia, è ancora ferma a quel 17 maggio: da allora infatti nulla è cambiato nel punto in vetta al passo in cui le frane hanno divorato la quasi totalità della sede stradale, riducendola a uno stretto passaggio pedonale di un metro d’ampiezza, affiancato su entrambi i lati dal baratro.

Anche per questo porta le firme di 172 firmatari la missiva che un gruppo di residenti della zona ha invitato in queste ore a tutte le istituzioni – al presidente della Provincia e ai suoi dirigenti, al Prefetto, alla Protezione civile, al sindaco di Brisighelle e all’Unione dei Comuni – per evidenziare come "la situazione lungo la provinciale 63 è identica a quella venutasi a determinare a seguito dell’alluvione del 16-17 maggio, fatti salvi gli interventi di sgombero della strada dalle frane intervenuti nelle settimane immediatamente successive.

Nei quattro mesi ormai trascorsi dall’incontro avuto a settembre non si rileva traccia di alcun intervento, neanche nel tratto che da Fognano porta alla deviazione per via Rontana; tutto ciò nonostante le preoccupazioni espresse in quella sede alla luce dell’approssimarsi della cattiva stagione.

Il paesaggio conserva intatto la medesima desolante fotografia del post alluvione di tante zone romagnole: instabilità delle scarpate e dei rivali, alberi sradicati che incombono pericolosamente sulla strada (proprio il 7 gennaio un grosso albero è caduto sulla carreggiata).

Una situazione complessiva di costante precarietà e disagio, che coinvolge le numerose strutture ricettive e le aziende agricole presenti in zona, oltre a coloro che abitano al di là del punto di interruzione della strada sino a Zattaglia, costretti a un percorso alternativo non certo agevole".

La collina su cui la strada sorgeva adesso non esiste più: è rovinata completamente a valle insieme all’asfalto che la ricopriva.

Da ormai otto mesi la Valletta – una delle due strade che collegano la vallata del Lamone a quelle del Sintria e del Senio (l’altra è il passo dei Vernelli) – si interrompe nel nulla: la strada è aperta unicamente per il traffico che collega Rontana e Fognano, limitato fondamentalmente ai soli residenti e ai ciclisti che ‘testano la gamba’ in quella che è una delle salite più amate del’Appennino faentino, attraversata anche dal Giro d’Italia nel 2015.

Gli interventi non si annunciano semplici: c’è infatti da ricostruire praticamente una montagna, e questo comporterà disagi sul fronte del traffico: "l’unica alternativa disponibile – concludono i firmatari – è la percorrenza di via Rontana, la quale già di per sé, per la sua pericolosità, a causa delle frane non ripristinate, crea criticità e problemi di sicurezza".