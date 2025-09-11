Valleverde al Micam: "Crescita dell’8%"

Dalla Perla a Yoox
CronacaValleverde al Micam: "Crescita dell’8%"
11 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
Il gruppo Silver1, di proprietà della famiglia Silvagni e con sede a Lugo, ha celebrato al Micam il decimo anniversario dall’acquisizione di Valleverde: lo ha fatto presentando la nuova collezione e festeggiando con azienda e stakeholder. Per quest’anno Elvio Silvagni (foto) prevede una crescita dell’8%, grazie ai positivi riscontri in Italia e allo sviluppo all’estero. "Mi rende ancora più orgoglioso il livello di redditività, con un Ebitda al 15%, e la voce di bilancio dei debiti finanziari pari a zero".

