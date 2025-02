’Valli e pinete’, iscrizioni aperte fino a domani

Domenica prossima, con partenza e arrivo al Pala de André, si corre a Ravenna la ‘Valli e pinete’, una delle più longeve podistiche d’Italia. Iscrizioni aperte fino a domani. Organizzata fin dalle origini dall’Atletica Mameli Ravenna, con la collaborazione di diverse realtà romagnole (fra cui la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese; Albatros ed Eurocompany), la giornata prevede due percorsi contemporanei.

La gara – start alle 9.30 – è una mezza maratona competitiva (21 km), per buona parte all’interno della pineta retrostante Marina di Ravenna e Punta Marina, e comprende un affascinante passaggio anche nella fase che costeggia le pialasse. Per i non agonisti, c’è invece la ‘Darsena city run’, una 10 km non competitiva, che parte alle 9.45, sempre dal Pala de Andrè, e vi fa ritorno dopo un percorso verso il centro cittadino.

Per il ritiro del pettorale e della t-shirt, l’area del Pala de Andrè sarà aperta dalle 11 alle 19 di sabato. L’iscrizione, al sito www.valliepinete.com e www.endu.it, costa 25 euro per la 21 km e 20 per la non competitiva, con maglietta e medaglia in omaggio a tutti.