"Valutare un marchio per i prodotti dei Gessi"

Molte luci ma anche qualche ombra nel mondo della politica locale a pochi giorni dal riconoscimento della Vena del Gesso e dei Gessi dell’Emilia Romagna a Patrimonio dell’Umanità. Il sì dell’Unesco – sul quale le istituzioni locali si erano divise fra il 2020 e il 2022 – ora è visto come un’opportunità in più per questo territorio: "già ora varie aziende agricole si fregiano del marchio Vena del Gesso romagnola – fa notare la prima cittadina di Riolo Terme Federica Malavolti –. Perché ora non immaginare un qualcosa di analogo alla luce del nuovo riconoscimento? Qualcosa che rievochi i Gessi dell’Emilia Romagna". Per quanto riguarda l’impianto di lavorazione del gesso di Valsenio – che ora dovrà essere riconvertito alla luce del non ampliamento della cava di Monte Tondo – la sindaca chiede di agire: "chiederò alla Regione di realizzare quanto prima uno studio di fattibilità per capire come, con che tempi e con quali risorse l’impianto può diventare un punto di riferimento sovraregionale per la lavorazione del gesso riciclato". Massimiliano Pederzoli, primo cittadino di Brisighella, non nasconde una certa perplessità nei confronti degli effettivi benefici che il riconoscimento Unesco porterà sul suo territorio: "Vedremo che ricadute avrà in futuro – sintetizza il sindaco –. Sapete tutti come io sia fra coloro convinti che il Parco regionale non abbia portato agli agricoltori particolari vantaggi. A chi sbandiera il successo degli agriturismi da queste parti ricordo che il concetto stesso di agriturismo fu un’idea della Coldiretti, che per prima propose una legislazione dedicata. Quel che voglio dire è che gli agriturismi da queste parti avrebbero avuto successo anche senza il Parco regionale. Sull’opportunità di un marchio per queste terre non chiudo le porte a nulla, ma mi limito a evidenziare che nel ‘92 fui tra coloro che portarono avanti la domanda per la Dop per l’Olio Brisighello, ottenuta poi nel ‘96, quando divenne la prima Dop d’Italia. Anche qui, mi tocca ricordare che il Parco regionale era ben lungi dal vedere la luce. Sul fronte Unesco non sono né scettico né entusiasta, ribadisco unicamente che aspetto di vedere cosa porterà agli abitanti di queste zone".

In una posizione intermedia il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini, che ha dovuto incassare dalla Regione il no all’ampliamento della cava di Monte Tondo, motivo che aveva in parte allontanato la politica locale dal percorso Unesco. "Ma dal punto di vista delle strutture ricettive sono il primo a dire che il riconoscimento può rappresentare una grande opportunità per le imprese del territorio, anche quelle agricole. L’ipotesi di un marchio Gessi dell’Emilia Romagna va senz’altro presa in considerazione. Dobbiamo però guardare in faccia la realtà: occorre fare sì che un evento estremo – e purtroppo quello di maggio non sarà verosimilmente l’ultimo – non blocchi di nuovo un intero territorio per sei mesi. I boschi devono essere la prima barriera contro i cedimenti franosi, dobbiamo fare progettazione anche alla luce dell’alternarsi di siccità e grandi precipitazioni".

Filippo Donati