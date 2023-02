Van Gogh, gli ultimi giorni secondo Marco Goldin

L’annunciata seconda parte della tournée di Marco Goldin riparte a marzo e proseguirà per l’intera primavera. Con le 11 nuove date di ’Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato’, che ha registrato sinora numerosi sold out in 11 teatri italiani (da oltre 1000 persone in quelli più grandi), il critico e scrittore sarà al teatro Alighieri di Ravenna il 3 maggio alle 21 (biglietti acquistabili sui circuiti Ticketone e Viva Ticket.t). Lo spettacolo, di e con Marco Goldin, musiche di Franco Battiato e animazioni video di Alessandro Trettenero, è parte del progetto collegato al romanzo ’Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato’, scritto da Goldin nella particolare forma di diario immaginario, edito da Solferino e giunto alla quarta ristampa.

Da esso sono derivati lo spettacolo teatrale, di cui Goldin cura anche la regia, e alcuni podcast e già si lavora a una terza parte di tournée in autunno, con diverse tappe da Roma fino al sud Italia. La rappresentazione teatrale è liberamente ispirata al romanzo che racconta le ultime settimane di vita del grande pittore. Nel libro che sta alla base di tutto il progetto, Goldin immagina che Van Gogh abbia tenuto un diario proprio in quei giorni e per questo lo fa parlare con la sua voce, sempre appoggiandosi ai fatti realmente accaduti e alle lettere. Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione, le ultime settimane della vita dell’artista. A creare ancor di più l’atmosfera spirituale contribuiscono, eccezionalmente concesse per questa occasione, le musiche di Franco Battiato. Tutte insieme, e nell’uso che ne viene fatto, queste musiche costituiscono una parte fondante, un legame ancor più poetico per l’intero spettacolo.