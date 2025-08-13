Vandali a Punta Marina. Abbattuta torretta. Identificati 8 giovanissimi

Verso l’una della notte tra domenica e ieri, la polizia locale è intervenuta sulla spiaggia libera di Punta Marina Terme, all’altezza di via Della Fontana, per l’abbattimento della torretta della sorveglianza balneare. Sul posto sono giunte due pattuglie degli uffici Pronto Intervento e Sicurezza Urbana: gli agenti hanno riscontrato l’effettivo danneggiamento della postazione e proceduto a identificare sette minorenni (hanno tra i 14 e i 17 anni) e un 18enne, tutti in villeggiatura nei vicini campeggi: in quattro sono residenti nel Bolognese, due nel Forlivese e gli altri due in Lombardia. Sono in corso accertamenti per capire chi ha fato cosa. Dopo l’intervento, nella mattinata di ieri la struttura è stata ripristinata.

La richiesta di intervento al comando di piazza Mameli, è giunta dal 113 poco prima dell’una. L’identificazione degli otto giovani è stata praticamente immediata: si trovavano nei paraggi. A indicarli, è stato un possibile testimone il quale ha peraltro fornito un video che, sebbene di scarsa qualità, potrebbe costituire un elemento probatorio forte: nelle immagini si vede un giovane salire sulla torretta già abbattuta. Il testimone, forse per paura di ritorsioni, una volta identificato, se ne è subito andato via dalla spiaggia.

A quel punto gli agenti hanno identificato tutti gli otto ragazzi e hanno riaffidato i minorenni ai rispettivi genitori. Tra questi, figura il figlio di un appartenente alle forze dell’ordine. In ogni modo, per tutti scatterà una denuncia a piede libero presumibilmente per danneggiamenti aggravati. Ma rischiano pure l’interruzione di pubblico servizio. A decidere come inquadrare il fascicolo, sarà naturalmente il pm di turno (Monica Gargiulo).

In merito ai danneggiamenti, la legge (articolo 635 del codice penale) prevede che chiunque distrugga, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose altrui, è punito in caso di condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso da più persone assieme o su cose esposte alla pubblica fede, la pena è aumentata. Non è detto naturalmente che tutte le persone identificate, possano avere partecipato al gesto vandalico. A indirizzare le indagini, saranno sia il video agli atti che le testimonianze che i diretti interessati vorranno rendere.

In quanto al tipo di danneggiamento, rappresenta uno sfregio particolare sia all’attività di salvataggio (assai importante in questi giorni di spiagge affollate) che a quella di ricezione turistica.