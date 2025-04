Vandali al parco del Tondo. Presto cancelli automatici

Non più risse ma qualche atto di vandalismo residuo e sporadico. Il livello di sicurezza all’interno del parco del Tondo è migliorato da quando la gestione dell’intera area è stata affidata alla Cooperativa San Vitale anche se alcuni problemi restano aperti. Come la forzatura dei cancelli del parco negli orari in cui dovrebbe essere chiuso – come testimoniato da alcuni video postati sui social – o la scelta di imbrattare muri. "Ci sono stati alcuni ingressi notturni che hanno provocato danni per fortuna contenuti – sottolinea la presidente della cooperativa, Romina Maresi –. È stato forzata la porta d’ingresso del bar e imbrattato con lo spray il muro esterno. Abbiano sistemato tutto e nel mese di maggio saremo pronti a riaprire. Tutti i cancelli vengono regolarmente chiusi negli orari stabiliti dal Comune sulla base di un calendario stagionale. Accade però che a volte qualche gruppetto di ragazzi forzi la serratura o spinga un lato del cancello fino a provocare un varco per entrare. Svolgiamo controlli anche dopo l’orario di chiusura ma può succedere che qualcuno riesca ad entrare ugualmente. E a quel punto il cancello lo troviamo aperto al mattino quando riprendiamo servizio. I ragazzi restano sui giochi e le altalene oltre gli orari consentiti ma non combinano disastri".

La risoluzione del problema, almeno per quanto riguarda le chiusure dei cancelli è stata identificata nella dotazione di un sistema di chiusura e apertura automatico. "Abbiamo rappresentato la criticità all’Amministrazione comunale che ha valutato di procedere con l’automatizzazione dei cancelli e la maggiore messa in sicurezza – continua Maresi –. Al Loto i lavori sono quasi ultimati. Poi si procederà anche col Tondo. Da quando abbiamo in gestione il parco il livello di sicurezza complessivo è migliorato moltissimo. Non si sono più verificate risse o episodi di pericolosità". La ricetta, per arrivare a una soluzione ancora più profonda del problema risiede soprattutto – secondo Maresi – nel popolare il parco. "Crediamo che l’azione educativa integrata dalla collaborazione fruttuosa con le forze dell’ordine costituiscano gli elementi fondamentali per generare e mantenere la vivibilità dei luoghi. Occorre incentivare la frequenza del parco da parte di tutti i cittadini – spiega – proponendo attività ricreative e di interesse generale che rendano attrattivo il parco per tutte le generazioni e per fare questo ci occorre anche l’aiuto dell’Amministrazione pubblica e delle associazioni del territorio con cui vorremmo costruire progetti congiunti per valorizzare la nostra comunità a partire dagli spazi verdi urbani, un bene prezioso da preservare. Per il futuro le nostre energie e il nostro impegno andrànno in questa direzione. La nostra gestione – conclude - è centrata sulla valorizzazione del contesto, l’azione educativa e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità che grazie al percorso che fanno all’interno del contesto possono emanciparsi dalla loro condizione di fragilità e strutturare il loro progetto di vita fuori dai servizi di cura specialistici".

Monia Savioli