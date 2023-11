Vandali al parco marittimo "Lampioni da riposizionare Danni e ritardi nei lavori"

Dopo le critiche, sul cantiere del Parco marittimo sono arrivati anche i vandali. Nella notte tra sabato e ieri, infatti, qualcuno ha forzato i pali dell’illuminazione, allo scopo di rompere la base sui cui sono fissati, nella porzione di cantiere di riqualificazione dell’area retro-spiaggia tra Marina di Ravenna e Punta, in corrispondenza dei bagni Kamala, Baloo e Vela. "I danni sono nell’ordine di qualche migliaio di euro – dice l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte – ma sarà la ditta, la siciliana Ionica, a sporgere denuncia. In ogni caso i pali dell’illuminazione dovranno essere riposizionati e questo comporterà un ritardo di giorni e ore di manodopera in più".

L’assessora Del Conte e il sindaco Michele de Pascale condannano il gesto "di una gravità assoluta. Un gesto inqualificabile e insopportabile che non solo ha provocato danni ingenti a un progetto importantissimo e strategico, sul quale stiamo lavorando alacremente, ma che offende e addolora l’intera comunità, che ha a cuore il nostro territorio. Auspichiamo che i responsabili possano essere presto individuati". A questo proposito le forze dell’ordine si occuperanno delle indagini, raccogliendo eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza private presenti in zona.

"Per il resto il cantiere andrà avanti come da programma e la ditta è già al lavoro per ripristinare i pali rovinati – conclude l’assessora Del Conte –. Per la Pasqua saranno pronti lo stradello e i tratti di pista ciclabile in terra solida con accessibilità garantita tra un bagno e l’altro da viale delle Nazioni. Per l’estate, poi, verrà attivata l’illuminazione e saranno ultimate le passerelle in legno per avere continuità con la ciclabile. Dopo l’estate si procederà poi con le piantumazioni e nelle aree tra i bagni e la ciclabile verrà messa pavimentazione con ghiaia rinverdita". Insomma, il Parco marittimo piano piano prenderà forma.