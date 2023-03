Vandali al parco marittimo Riposizionati i lampioni La pista della bravata

I nuovi pali dell’illuminazione era stati semplicemente girati. Fatti ruotare nel cemento ancora fresco, cosicché i lampioni, anziché sullo stradello, finivano per essere puntati lateralmente. L’atto vandalico, ai danni del cantiere del Parco Marittimo tra Punta e Marina di Ravenna, già oggetto di polemiche in ragione del suo presunto impatto sull’ambiente, era stato oggetto dell’indignazione della giunta. Il sindaco De Pascale e l’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte avevano parlato di "gesto di gravità inaudita", che avrebbe comportato "un ritardo di giorni e ore di manodopera in più".

Al momento le indagini dei carabinieri escluderebbero scenari catastrofici. La manodopera in più è senz’altro servita; danni contenuti e pali integri ma, senz’altro, nuove gettate di cemento per rifare il basamento. L’episodio risale al fine settimana dell’11 e 12 marzo e già all’indomani gli operai della ditta incaricata erano al lavoro per risolvere l’inconveniente, rigirare pali e lampioni nella giusta direzione e ripartire col cantiere. La denuncia in caserma, a Marina di Ravenna, indispensabile al fine di potere identificare gli autori, è stata presentata alcuni giorni dopo. Al momento si esclude la pista ambientalista legata alle polemiche innescate dall’intervento, compiuto nell’area retro spiaggia tra i bagni Kamala, Baloo e Vela. Si propende, piuttosto, per la bravata di qualcuno e anche l’auspicio degli assessori che "i responsabili possano essere presto identificati" potrebbe restare a lungo inevaso.

L’azione, infatti, si è svolta di notte, in assenza di testimoni, il gesto non è stato rivendicato e non sono presenti telecamere nell’area. L’inconveniente, insomma, sarebbe stato superato rapidamente. Il progetto del Parco Marittimo si pone l’obiettivo di trasformare nel giro di qualche anno l’aspetto dei nove lidi ravennati. Obiettivo, connettere la spiaggia alla pineta, ma anche la città alle piallasse attraverso una serie di interventi. Entro Pasqua, assicurava la giunta, saranno pronti lo stradello e i tratti di pista ciclabile in terra solida, con accessibilità garantita tra un bagno e l’altro da viale delle Nazioni.

l. p.