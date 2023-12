Vandali al villaggio di Babbo Natale

Vandali in atto al Parco delle Lavandaie. Da qualche giorno, le installazioni inserite nel parco dall’Associazione di volontari che organizzano il cartellone degli eventi invernali ed estivi, sono stati oggetto delle attenzioni non gradite da parte di chi ha, evidentemente, preso di mira l’area. "Due notti fa – racconta Alfreda Drei, rappresentante dell’Associazione Parco delle Lavandaie – qualcuno ha sigillato con del silicone il lucchetto col quale chiudiamo il piccolo ripostiglio che ci ha fornito il comune per mettere al riparo le nostre attrezzature. Poi – continua – abbiamo trovato le corde che trattengono il gonfiabile che ritrae Babbo Natale tagliate in più punti. Infine, nella mattinata di ieri, è stato reciso con un cutter il banner di plastica che riporta il programma degli eventi. Lo hanno danneggiato praticando uno sfregio trasversale". A seguito del ripetersi di questi episodi, i volontari hanno deciso di sporgere denuncia contro ignoti al locale commissariato di Polizia. "Abbiamo preso già l’appuntamento e andremo la con il presidente della nostra circoscrizione, Fiorenzo Baldini. Nel frattempo – sottolinea Alfreda – abbiamo allertato l’amministrazione parlando direttamente con il sindaco, Davide Ranalli, e la polizia locale che, unitamente a quella di Stato, effettuerà passaggi più frequenti in zona. Non ultimo – sottolinea – abbiamo pensato di rivolgerci anche ad un servizio di vigilanza privata per cercare di fermare i danneggiamenti. Per il futuro vorremmo che il parco fosse dotato di un sistema di videocamere di sorveglianza. Noi facciamo tutto con molto entusiasmo ma questi piccoli vandalismi hanno un effetto demotivante. Che non pensino però che io e gli altri volontari desisteremo. Non intendo assolutamente demordere e andrò avanti a organizzare gli eventi esattamente come prima. Anzi – conclude Alfreda – sto già preparando il cartellone dell’estate 2024 con un evento decisamente più importante di quelli precedenti".

Fino ad ora, nel parco si sono svolti i mercatini di Natale della domenica, più altre iniziative. Il gonfiabile che riproduce Babbo Natale, gonfiato al mattino e sgonfiato alla sera, è stato portato via per evitare altri danneggiamenti. Tornerà però domenica 17, durante l’ultimo dei mercatini previsti. Allo stesso modo, resteranno ancora nel parco i 23 gazebo bianchi utilizzati sempre di domenica per ospitare gli esercenti del mercatino. Il loro smontaggio era previsto per martedì 19 ma sarà anticipato a lunedì 18, sempre per precauzione. Poi il parco tornerà alla normalità fino al 6 gennaio quando sarà di nuovo protagonista dell’ultima delle iniziative del periodo, legate alla Befana e alla distribuzione delle calze ai bambini.

Monia Savioli