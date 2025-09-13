Vandali alla Darsena. Rotti i vetri di undici auto in attesa di riparazione: "Lavorerò a mie spese"

Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito Ravenna nella tarda serata di giovedì. Intorno alle 21.30, un uomo armato di un attrezzo con punta al vidiam ha preso di mira undici automobili parcheggiate nel piazzale di via Pag, nella zona Darsena. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un’officina hanno ripreso la scena: un individuo solo, che si aggira fra i veicoli e infrange i finestrini uno dopo l’altro. In totale, dodici vetri in frantumi, in pratica uno per ogni vettura.

Le auto danneggiate erano in gran parte in attesa di riparazione presso l’officina Ok Car. "La mattina, arrivando al lavoro, ho trovato i vetri a terra – racconta Andrea, il titolare – e ho subito chiamato il 112. La polizia ha acquisito le immagini, si vede chiaramente la persona che colpisce le auto una dopo l’altra". Secondo il titolare non si sarebbe trattato di un furto vero e proprio: "I clienti mi hanno confermato che all’interno non c’era niente di valore. È più un vandalismo gratuito. Una follia".

La zona, spiega, è relativamente isolata dietro il canale Candiano, con una sola fila di lampioni che di notte rende l’area buia e poco frequentata. "Di giorno c’è movimento, ma la sera fa paura. È già capitato che colpissero anche altre officine vicine. Sembra che vada di moda prendersela con le auto ricoverate".

Per i clienti resta l’amara sorpresa di dover affrontare danni ingenti e tempi di attesa imprevisti. "Le vetture erano in custodia presso la mia officina – spiega Andrea – e riparerò i vetri a mie spese. Non so cosa preveda la legge in questi casi, ma sento la responsabilità morale e non intendo sottrarmi. Certo, dovrò riorganizzarmi: terrò dentro il maggior numero possibile di auto, magari accettandone meno". Chi, tra i danneggiati, ha la copertura assicurativa contro gli atti vandalici, potrà sporgere denuncia e dare lo scarico alla propria assicurazione.

L’episodio mette in evidenza un fenomeno che si sta ripetendo in città e che impone una riflessione urgente. Officine e carrozzerie – nel mirino erano finite anche Norauto e Sorelle Casadio – si trovano costrette a valutare nuove misure di sicurezza, mentre cittadini e operatori economici chiedono più controlli nelle aree più esposte. "Penso che dopo quanto accaduto – continua il titolare di Ok Car – sia necessaria una maggiore sorveglianza della zona".

Non si tratta infatti di un caso isolato: già a luglio, in via Travaglini, sedici automobili erano state colpite con la stessa tecnica, i finestrini frantumati da ignoti armati di martellino. Una scia che conferma la gravità di un’emergenza cittadina, fatta di gesti tanto rapidi quanto devastanti, che lasciano dietro di sé solo rabbia e impotenza.

Lorenzo Priviato